Поиск по запросу "Секции Мультипликация" Всего (0)

Несомненно, все дети любят смотреть мультики. Секции по созданию мультфильмов в Хабаровске помогут Вашему ребенку еще и поучаствовать в этом увлекательном процессе, научат создавать мультфильмы собственными руками. Создавать своих героев, рисовать и лепить кукол, всему этому можно научиться на занятиях по мультипликации. Побыть в роли режиссера, а главное снять собственный мультик по своему задуманному сюжету. Данные секции помогаю развить у ребенка мелкую моторику, воображение, мышление и навыки коммуникации.