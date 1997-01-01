Поиск по запросу "Секции Музыка: Музыкальные инструменты" Всего (29)
Научиться играть на музыкальном инструменте мечтают многие дети. Сейчас это не составляет труда, так как секций по обучению игре очень много. Индивидуальный подход к каждому ученику и индивидуальные занятия, помогут Вашему ребенку с легкостью освоить понравившийся музыкальный инструмент. Занятия в таких секциях развивают память, обогащают внутренний мир, происходит развитие творческих способностей. Обучение игре на любом музыкальном инструменте доступно для любого ребенка, но это требует трудолюбия и большого терпения.
Хабаровск, ул. Световая, 9 Тел: +7 (4212) 261-609
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Руднева, 37 Тел: +7 (4212) 483-542
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Советская, 52 Тел: +7 (4212) 567-610
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Руднева, 37 Тел: +7 (4212) 483-542
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 12 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Руднева, 37 Тел: +7 (4212) 483-542
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Цена: 1600 - 1600
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Руднева, 37 Тел: +7 (4212) 483-542
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Цена: От 2400
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленина, 16 Тел: +7 (4212) 223-266
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Цена: От 1700
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленина, 16 Тел: +7 (4212) 223-266
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленина, 16 Тел: +7 (4212) 223-266
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0