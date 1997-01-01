Поиск по запросу "Секции Музыка: Вокал" Всего (36)

Если Ваш ребенок хочет учиться пению, играть в оркестре, самое время подобрать подходящую секцию по вокалу в Хабаровске. Пение не только расширяет кругозор, но и обогащает художественный вкус ребенка. Вокал является одним из важных факторов развития слуха, помогает сформировать интонационные возможности. Посещая занятия, Ваш ребенок познакомится с музыкальной культурой, научится анализировать музыку. Очень важно понимать, что при занятии вокалом необходимы такие навыки как: музыкальный слух и чувство ритма. Целью занятий по вокалу является развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, а так же любви к музыке.