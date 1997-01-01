Поиск по запросу "Секции Музыка: Вокал" Всего (36)
Если Ваш ребенок хочет учиться пению, играть в оркестре, самое время подобрать подходящую секцию по вокалу в Хабаровске. Пение не только расширяет кругозор, но и обогащает художественный вкус ребенка. Вокал является одним из важных факторов развития слуха, помогает сформировать интонационные возможности. Посещая занятия, Ваш ребенок познакомится с музыкальной культурой, научится анализировать музыку. Очень важно понимать, что при занятии вокалом необходимы такие навыки как: музыкальный слух и чувство ритма. Целью занятий по вокалу является развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, а так же любви к музыке.
Хабаровск, ул. Советская, 52 Тел: +7 (4212) 567-610
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 7 лет
Отзывов: 2
Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 2
Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Руднева, 37 Тел: +7 (4212) 483-542
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Цена: От 1400
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Световая, 9 Тел: +7 (4212) 261-609
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: 2000 - 2000
Возраст: 5 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Советская, 52 Тел: +7 (4212) 567-610
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Цена: От 1490
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Световая, 9 Тел: +7 (4212) 261-609
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0