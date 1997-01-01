Поиск по запросу "Секции Оригами" Всего (2)
Искусство оригами это изготовление бумажных фигур своими руками. Оно подходит для активных детей, формируя у них усидчивость, аккуратность, развивает воображение и внимание, тренирует память. Это прекрасная возможность развивать ребенка с помощью игры. Очень большое значение данного вида творчества имеет для психики, оно улучшает моторику и движение пальцев. С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию оригами в Хабаровске
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 11 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0