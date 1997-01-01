Поиск по запросу "Секции Патриотизм" Всего (3)

Тема патриотического воспитания на данный момент очень популярна в нашей стране. Секции по патриотизму в Хабаровске помогают сформировать гражданскую позицию, духовно-нравственное отношение к нашему народу и Родине. При общении с природой родного края, при знакомстве с историей нации формируются патриотические чувства. Очень важно, что бы на занятиях формировались представления о крае, гимне и флаге. Изучение истории на секциях по патриотическому воспитанию является обязательным условием, так как происходит формирование чувства глубокого уважения к людям, которые сражались за нашу страну. Помимо любви и гордости к своей стране, на занятиях так же формируется положительное отношение к здоровому образу жизни, любовь к семье и природе, воспитывается жизнелюбие и трудолюбие.