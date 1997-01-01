Поиск по запросу "Секции Плавание" Всего (25)
Сейчас перед родителями появился большой выбор курсов по плаванию и бассейнов. Выбор секции по плаванию, ведет к выбору подходящего тренера. Если Ваш ребенок не умеет плавать или не может нырять, то незамедлительно подбирайте подходящую секцию в Хабаровске. Кроме позитивного влияния на здоровье, плавание оказывает колоссальное влияние на внутреннее состояние Вашего ребенка, укрепляет опорно-двигательную систему, улучшает кровоснабжение, закаляет организм.
Хабаровск, район Индустриальный, ул. Гамарника, 64 Тел: +7 (4212) 707-020
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Королёва, 4в Тел: +7 (4212) 362-064
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Цена: От 600
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Серышева, 31 Тел: +7 (4212) 788-181
Хабаровск, ул. Калинина, 51 Тел: +7 (4212) 788-181
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Цена: 850 - 32500
Возраст: 0 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Машинистов, 50 Тел: +7 (4212) 614-005
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Цена: 400 - 4000
Возраст: 0 - 2 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Машинистов, 50 Тел: +7 (4212) 614-005
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Цена: 400 - 4000
Возраст: 5 - 16 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Выборгская, 97 Тел: +7 (909) 876-18-32
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Цена: 400 - 2800
Возраст: 0 - 4 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Бондаря, 6а Тел: +7 (4212) 757-851
Хабаровск, ул. Воровского, 24б Тел: +7 (4212) 229-779
Хабаровск, ул. Королёва, 4в Тел: +7 (4212) 361-554
Хабаровск, ул. Суворова, 19а Тел: +7 (4212) 793-777
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 194а Тел: +7 (4212) 741-800
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 9 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Шевченко, 18 Тел: +7 (4212) 910-372
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Цена: От 2000
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Герасимова, 32 Тел: +7 (4212) 407-373
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Цена: Цена не указана
Возраст: Возраст не указан
Отзывов: 0
Хабаровск, ш. Восточное, 41 Тел: +7 (4212) 606-868
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Цена: От 2000
Возраст: 3 - 16 лет
Отзывов: 0