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Поиск по запросу "Секции Плавание" Всего (25)

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            Водное поло Грудничковое плавание Дайвинг
            Секция "Аквааэробика" в ДСЦ "ЮниCLUB"

            Секция "Аквааэробика" в ДСЦ "ЮниCLUB"
            Количество преподавателей: 1
            Плавание Аквааэробика
            Хабаровск, район Индустриальный, ул. Гамарника, 64 Тел: +7 (4212) 707-020
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            Рейтинг: 8.7
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 4 - 7 лет
            Отзывов: 1
            Плавание в бассейне ДЮСШ "Дельфин"

            Плавание в бассейне ДЮСШ "Дельфин"
            Количество преподавателей: 7
            Плавание
            Хабаровск, ул. Королёва, 4в Тел: +7 (4212) 362-064
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            Рейтинг: 8.3
            Цена: От 600
            Возраст: 7 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Студия раннего плавания «Аквакласс»

            Студия раннего плавания «Аквакласс»
            Количество преподавателей: 1
            Плавание
            Хабаровск, ул. Серышева, 31 Тел: +7 (4212) 788-181
            Хабаровск, ул. Калинина, 51 Тел: +7 (4212) 788-181
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            Рейтинг: 7.9
            Цена: 850 - 32500
            Возраст: 0 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Грудничковое плавание в школе «Лидер»

            Грудничковое плавание в школе «Лидер»
            Количество преподавателей: 2
            Плавание
            Хабаровск, ул. Машинистов, 50 Тел: +7 (4212) 614-005
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            Рейтинг: 7.8
            Цена: 400 - 4000
            Возраст: 0 - 2 лет
            Отзывов: 0
            Водное поло в школе «Лидер»

            Водное поло в школе «Лидер»
            Количество преподавателей: 2
            Плавание
            Хабаровск, ул. Машинистов, 50 Тел: +7 (4212) 614-005
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.8
            Цена: 400 - 4000
            Возраст: 5 - 16 лет
            Отзывов: 0
            Грудничковое плавание в "Аква клубе"

            Грудничковое плавание в "Аква клубе"
            Количество преподавателей: 1
            Плавание
            Хабаровск, ул. Выборгская, 97 Тел: +7 (909) 876-18-32
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.7
            Цена: 400 - 2800
            Возраст: 0 - 4 лет
            Отзывов: 0
            Обучение плаванию за 36 часов в ДЮСШ «Дельфин»

            Обучение плаванию за 36 часов в ДЮСШ «Дельфин»
            Количество преподавателей: 4
            Плавание
            Хабаровск, ул. Бондаря, 6а Тел: +7 (4212) 757-851
            Хабаровск, ул. Воровского, 24б Тел: +7 (4212) 229-779
            Хабаровск, ул. Королёва, 4в Тел: +7 (4212) 361-554
            Хабаровск, ул. Суворова, 19а Тел: +7 (4212) 793-777
            Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 194а Тел: +7 (4212) 741-800
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            Рейтинг: 7.4
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 7 - 9 лет
            Отзывов: 0
            Плавание в закрытом бассейне "СКА"

            Плавание в закрытом бассейне "СКА"
            Количество преподавателей: 3
            Плавание
            Хабаровск, ул. Шевченко, 18 Тел: +7 (4212) 910-372
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            Рейтинг: 7.3
            Цена: От 2000
            Возраст: 7 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Секция плавания в ДВГУПС

            Секция плавания в ДВГУПС
            Количество преподавателей: 1
            Плавание
            Хабаровск, ул. Герасимова, 32 Тел: +7 (4212) 407-373
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: Цена не указана
            Возраст: Возраст не указан
            Отзывов: 0
            Школа плавания "Новая Звезда"

            Школа плавания "Новая Звезда"
            Количество преподавателей: 1
            Плавание
            Хабаровск, ш. Восточное, 41 Тел: +7 (4212) 606-868
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: От 2000
            Возраст: 3 - 16 лет
            Отзывов: 0