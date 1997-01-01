Поиск по запросу "Секции Плавание: Грудничковое плавание" Всего (3)
Грудничковое плавание: занятия, которые позволяют научить младенца плавать и нырять. Эта методика приносит огромную пользу детскому организму. В утробе матери плод развивается в окружении амниотической жидкости, поэтому после рождения не теряет способности держаться на воде и правильно дышать в ней. Если с ребенком заниматься с младенчества плаванием, то рефлексы не угаснут, а грудничок приобретает неординарные навыки, крепкое здоровье и гармоничное развитие.
Хабаровск, ул. Машинистов, 50 Тел: +7 (4212) 614-005
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Цена: 400 - 4000
Возраст: 0 - 2 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Выборгская, 97 Тел: +7 (909) 876-18-32
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Цена: 400 - 2800
Возраст: 0 - 4 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, район Центральный, ул. Калинина, 5А Тел: +7 (4212) 937-227
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Цена: 850 - 10500
Возраст: 0 - 3 лет
Отзывов: 0