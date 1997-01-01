Поиск по запросу "Секции Подготовка к школе" Всего (17)

Отдавая ребенка в школу, необходимо задуматься о готовности сына или дочки к таким переменам. Именно для этого и существую секции по подготовке к школе. На занятиях дети изучают основы грамоты и чтения, математические представления , развивают навыки общения и умения работать индивидуально и в группе. Опытные педагоги улучшают память ребенка, развивают мелкую моторику. Все занятия проходят в игровой форме, что помогает детям быстрее адаптироваться к новым условиям.