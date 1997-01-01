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Поиск по запросу "Секции Подготовка к школе" Всего (17)

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            Секция «Умные дети»

            Секция «Умные дети»
            Количество преподавателей: 1
            Скорочтение Развитие детей Подготовка к школе Развитие интеллекта
            Хабаровск, ул. Гамарника, 15 Тел: +7 (924) 220-60-68
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            Рейтинг: 7.8
            Цена: От 800
            Возраст: 5 - 12 лет
            Отзывов: 0
            Подготовка к школе в ЦДТ "Народные ремесла"

            Подготовка к школе в ЦДТ "Народные ремесла"
            Количество преподавателей: 1
            Подготовка к школе
            Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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            Рейтинг: 7.7
            Цена: От 2600
            Возраст: 5 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе

            Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе
            Количество преподавателей: 7
            Развитие речи Развитие детей Подготовка к школе
            Хабаровск, пер. Фабричный, 2а Тел: +7 (914) 544-44-08
            Хабаровск, ул. Карла Маркса, 43 Тел: +7 (4212) 774-100
            Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89 Тел: +7 (914) 544-44-45
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            Рейтинг: 7.7
            Цена: 500 - 5000
            Возраст: 4 - 6 лет
            Отзывов: 0
            Подготовка к школе в МЦ «Арлекин»

            Подготовка к школе в МЦ «Арлекин»
            Количество преподавателей: 1
            Подготовка к школе
            Хабаровск, ул. Льва Толстого, 2Б Тел: +7 (4212) 766-066
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            Рейтинг: 7.7
            Цена: От 2760
            Возраст: 4 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Клуб "Почемучки" в ЦВР "Планета взросления"

            Клуб "Почемучки" в ЦВР "Планета взросления"
            Количество преподавателей: 5
            Подготовка к школе
            Хабаровск, ул. Краснореченская, 71 Тел: +7 (4212) 547-015
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.5
            Цена: От 100
            Возраст: 4 - 6 лет
            Отзывов: 0
            Подготовка к школе в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов"

            Подготовка к школе в МАУ ДО ЦДТ «Радуга талантов"
            Количество преподавателей: 1
            Подготовка к школе
            Хабаровск, ул. Запарина, 127 Тел: +7 (4212) 567-732
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.1
            Цена: 1320 - 1320
            Возраст: 4 - 6 лет
            Отзывов: 0
            Подготовка в первый класс в ЦДТ "Радуга талантов"

            Подготовка в первый класс в ЦДТ "Радуга талантов"
            Количество преподавателей: 1
            Развитие детей Подготовка к школе
            Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 5 Тел: +7 (4212) 563-471
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: 1200 - 1200
            Возраст: 4 - 6 лет
            Отзывов: 0
            "Мир за моим окном" в ЦВР "Планета взросления"

            "Мир за моим окном" в ЦВР "Планета взросления"
            Количество преподавателей: 1
            Подготовка к школе
            Хабаровск, ул. Краснореченская, 71 Тел: +7 (4212) 547-015
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: От 40
            Возраст: 3 - 10 лет
            Отзывов: 0
            Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"

            Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"
            Количество преподавателей: 1
            Танцы Музыка Ритмика Развитие речи Развитие детей Иностранные языки Подготовка к школе
            Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 5 - 7 лет
            Отзывов: 0
            Подготовка к школе в центре "Школа Пифагора"

            Подготовка к школе в центре "Школа Пифагора"
            Подготовка к школе
            Хабаровск, ул. Волочаевская, 85 Тел: +7 (4212) 945-595
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.7
            Цена: От 475
            Возраст: 5 - 7 лет
            Отзывов: 0