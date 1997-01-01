Поиск по запросу "Секции Подготовка к школе" Всего (17)
Отдавая ребенка в школу, необходимо задуматься о готовности сына или дочки к таким переменам. Именно для этого и существую секции по подготовке к школе. На занятиях дети изучают основы грамоты и чтения, математические представления , развивают навыки общения и умения работать индивидуально и в группе. Опытные педагоги улучшают память ребенка, развивают мелкую моторику. Все занятия проходят в игровой форме, что помогает детям быстрее адаптироваться к новым условиям.
Хабаровск, ул. Гамарника, 15 Тел: +7 (924) 220-60-68
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Цена: От 800
Возраст: 5 - 12 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: От 2600
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, пер. Фабричный, 2а Тел: +7 (914) 544-44-08
Хабаровск, ул. Карла Маркса, 43 Тел: +7 (4212) 774-100
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89 Тел: +7 (914) 544-44-45
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Цена: 500 - 5000
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Льва Толстого, 2Б Тел: +7 (4212) 766-066
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Цена: От 2760
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Краснореченская, 71 Тел: +7 (4212) 547-015
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Цена: От 100
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Запарина, 127 Тел: +7 (4212) 567-732
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Цена: 1320 - 1320
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 5 Тел: +7 (4212) 563-471
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Цена: 1200 - 1200
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Краснореченская, 71 Тел: +7 (4212) 547-015
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Цена: От 40
Возраст: 3 - 10 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Волочаевская, 85 Тел: +7 (4212) 945-595
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Цена: От 475
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0