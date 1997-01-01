Поиск по запросу "Секции Программирование" Всего (18)

На занятиях в секциях по программированию, дети изучаю процесс создания компьютерных программ, с помощью языков программирования. Все обучение строится на основах таких наук как математика и информатика. Опытные педагоги помогают создать компьютерные игры, изучить основы компьютерной техники, более подробно изучить терминология в области программирования. Если Вашего ребенка интересует компьютер, то Вы можете найти подходящую для него секцию по программированию в Хабаровске.