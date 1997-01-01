Поиск по запросу "Секции Программирование" Всего (18)
На занятиях в секциях по программированию, дети изучаю процесс создания компьютерных программ, с помощью языков программирования. Все обучение строится на основах таких наук как математика и информатика. Опытные педагоги помогают создать компьютерные игры, изучить основы компьютерной техники, более подробно изучить терминология в области программирования. Если Вашего ребенка интересует компьютер, то Вы можете найти подходящую для него секцию по программированию в Хабаровске.
Тел: +7 (924) 403-25-65
Хабаровск, ул. Краснореченская, 92б Тел: +7 (4212) 932-565
Хабаровск, ул. Ленина, 58 Тел: +7 (4212) 932-565
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 218б Тел: +7 (4212) 932-565
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Цена: От 1840
Возраст: 4 - 16 лет
Отзывов: 14
Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 34 Тел: +7 (914) 200-27-21
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Цена: 4500 - 4500
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 6
Хабаровск, ул. Дзержинского, 34 Тел: +7 (4212) 358-188
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Цена: 3000 - 9000
Возраст: 11 - 17 лет
Отзывов: 2
Хабаровск, ул. Дзержинского, 34 Тел: +7 (4212) 358-188
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Цена: 3000 - 9000
Возраст: 11 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 13 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Камская, 6 Тел: +7 (4212) 201-045
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Цена: От 2500
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (4212) 941-202
Хабаровск, ул. Волочаевская, 87 Тел: +7 (4212) 941-202
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Цена: 500 - 2500
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Карла Маркса, 96а Тел: +7 (962) 503-71-52
Хабаровск, ул. Московская, 10 Тел: +7 (962) 503-71-52
Хабаровск, ул. Шабадина, 14 Тел: +7 (962) 503-71-52
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Цена: От 2000
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Московская, 6 Тел: +7 (924) 404-50-05
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Цена: 2600 - 2600
Возраст: 12 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Московская, 6 Тел: +7 (924) 404-50-05
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Цена: 2600 - 2600
Возраст: 14 - 17 лет
Отзывов: 0