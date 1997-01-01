Поиск по запросу "Секции Ритмика" Всего (7)
В современной мире, большое значение в развитии и воспитании ребенка уделяется ритмике. На занятиях в секциях по ритмике, Ваш ребенок научится естественно двигаться, чувствовать темп, ловить ритм. Благодаря таким занятиям дети становятся более спокойными, учатся адекватно воспринимать музыку, реагировать на нее, и выражать свои эмоции через движения под музыку. Помимо этого ритмика может развить хороший музыкальный вкус, развить творческую активность, а также раскрепоститься. Это очень хорошая физическая и психологическая активность для Вашего малыша.
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Бойко-Павлова, 20 Тел: +7 (4212) 705-604
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Цена: От 1000
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (4212) 793-777
Хабаровск, ул. Воровского, 17
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Цена: До 26000
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Волочаевская, 8б Тел: +7 (4212) 304-430
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Цена: От 2000
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Рокоссовского, 14 Тел: +7 (4212) 628-805
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Цена: 1400 - 2400
Возраст: 3 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 25а Тел: +7 (914) 375-13-81
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Цена: От 2500
Возраст: 3 - 5 лет
Отзывов: 0