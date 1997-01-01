Поиск по запросу "Секции Робототехника" Всего (18)
На занятиях по робототехнике Ваш ребенок помимо теоретических основ по математике, физике, информатике, имеет возможность применить полученные знания на практике. Посещая секции по робототехнике, дети создают роботов, мини-автомобили, делают многофункциональную руку и многое другое. Изучают законы энергии, принципы дистанционного управления. Все занятия проходят в увлекательной форме, что помогает развить у ребенка логику, мышление, творчество, мелкую моторику, а также формирую усидчивость и желание добиться своей цели.
Тел: +7 (924) 403-25-65
Хабаровск, ул. Краснореченская, 92б Тел: +7 (4212) 932-565
Хабаровск, ул. Ленина, 58 Тел: +7 (4212) 932-565
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 218б Тел: +7 (4212) 932-565
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Цена: От 1840
Возраст: 4 - 16 лет
Отзывов: 14
Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 16 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Шеронова, 4 кор. 1 Тел: +7 (4212) 409-399
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Цена: 4500 - 6000
Возраст: 4 - 14 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 9 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Дзержинского, 56 Тел: +7 (962) 222-93-12
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Цена: 600 - 2400
Возраст: 5 - 15 лет
Отзывов: 5
Хабаровск, ул. Льва Толстого, 22 Тел: +7 (4212) 227-041
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Цена: 2500 - 2500
Возраст: 5 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: От 300
Возраст: 6 - 11 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 17 Тел: +7 (984) 126-92-70
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Цена: 3200 - 3200
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 25а Тел: +7 (914) 200-47-88
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Цена: 400 - 2800
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 12 лет
Отзывов: 0