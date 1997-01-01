Поиск по запросу "Секции Робототехника" Всего (18)

На занятиях по робототехнике Ваш ребенок помимо теоретических основ по математике, физике, информатике, имеет возможность применить полученные знания на практике. Посещая секции по робототехнике, дети создают роботов, мини-автомобили, делают многофункциональную руку и многое другое. Изучают законы энергии, принципы дистанционного управления. Все занятия проходят в увлекательной форме, что помогает развить у ребенка логику, мышление, творчество, мелкую моторику, а также формирую усидчивость и желание добиться своей цели.