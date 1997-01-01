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Поиск по запросу "Секции Робототехника" Всего (18)

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            Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»

            Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»
            Количество преподавателей: 7
            Тел: +7 (924) 403-25-65
            Робототехника Программирование
            Хабаровск, ул. Краснореченская, 92б Тел: +7 (4212) 932-565
            Хабаровск, ул. Ленина, 58 Тел: +7 (4212) 932-565
            Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 218б Тел: +7 (4212) 932-565
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            Рейтинг: 9.4
            Цена: От 1840
            Возраст: 4 - 16 лет
            Отзывов: 14
            Робототехника в ДЮЦ "Техноспектр"

            Робототехника в ДЮЦ "Техноспектр"
            Количество преподавателей: 4
            Робототехника
            Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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            Рейтинг: 8.1
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 7 - 16 лет
            Отзывов: 0
            Робототехника в центре "Startum"

            Робототехника в центре "Startum"
            Количество преподавателей: 1
            Робототехника
            Хабаровск, ул. Шеронова, 4 кор. 1 Тел: +7 (4212) 409-399
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            Рейтинг: 7.9
            Цена: 4500 - 6000
            Возраст: 4 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Секция "Крошка робот" в ДЮЦ "Техноспектр"

            Секция "Крошка робот" в ДЮЦ "Техноспектр"
            Количество преподавателей: 1
            Робототехника
            Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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            Рейтинг: 7.8
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 6 - 9 лет
            Отзывов: 0
            Центр развития робототехники в Хабаровске

            Центр развития робототехники в Хабаровске
            Количество преподавателей: 6
            Робототехника
            Хабаровск, ул. Дзержинского, 56 Тел: +7 (962) 222-93-12
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            Рейтинг: 7.8
            Цена: 600 - 2400
            Возраст: 5 - 15 лет
            Отзывов: 5
            Секция "Шестеренка" в школе "Радость"

            Секция "Шестеренка" в школе "Радость"
            Количество преподавателей: 1
            Робототехника
            Хабаровск, ул. Льва Толстого, 22 Тел: +7 (4212) 227-041
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            Рейтинг: 7.7
            Цена: 2500 - 2500
            Возраст: 5 - 17 лет
            Отзывов: 0
            «Основы робототехники» в ДЮЦ «Восхождение»

            «Основы робототехники» в ДЮЦ «Восхождение»
            Количество преподавателей: 2
            Робототехника
            Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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            Рейтинг: 7.2
            Цена: От 300
            Возраст: 6 - 11 лет
            Отзывов: 0
            Секция робототехники в студии «Валл-и»

            Секция робототехники в студии «Валл-и»
            Количество преподавателей: 1
            Робототехника
            Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 17 Тел: +7 (984) 126-92-70
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: 3200 - 3200
            Возраст: 7 - 14 лет
            Отзывов: 0
            Робокидс в ФК «Наутилус»

            Робокидс в ФК «Наутилус»
            Количество преподавателей: 1
            Робототехника
            Хабаровск, ул. Суворова, 25а Тел: +7 (914) 200-47-88
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: 400 - 2800
            Возраст: 4 - 7 лет
            Отзывов: 0
            «Юный робототехник» в ДЮЦ «Восхождение»

            «Юный робототехник» в ДЮЦ «Восхождение»
            Количество преподавателей: 1
            Робототехника
            Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 8 - 12 лет
            Отзывов: 0