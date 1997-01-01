Поиск по запросу "Секции Рукоделие" Всего (12)
Неотъемлемой частью воспитания девочек является рукоделие. В детстве закладывается умение вышивать, шить, вязать, искусно управлять с иглой. Занятия в таких секциях развивают в вашем ребенке творческие задатки, мелкую моторику, помогают самоутвердиться. Посещая кружки по рукоделию, девочки учатся обращаться с инструментом, тканью, нитками. Все это формирует положительные эмоции к окружающему миру, вкус, и интерес к труду. И готовят к семейной жизни.
Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 11 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 10 - 14 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 10 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 10 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0