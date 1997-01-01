Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»

Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка

Категории
Несколько найденных категорий:
    Несколько найденных подкатегорий:
      Несколько найденных секций:
        Поиск не дал результатов.
        • Любая категория
        • Авиация
        • Автодело
        • Автоспорт
        • Аквааэробика
        • Акробатика
        • Актерское мастерство
        • Архитектура
        • Аэробика
        • Биатлон
        • Боевые искусства
        • Велоспорт
        • Верховая езда
        • Гимнастика
        • Графика
        • Декоративно-прикладное искусство
        • Дизайн
        • Журналистка
        • Изобразительное искусство
        • Иностранные языки
        • Йога
        • Кино и телевидение
        • Компьютер
        • Конный спорт
        • Конструирование
        • Коньки
        • Краеведение
        • Кулинария
        • Легкая атлетика
        • Лепка
        • Лыжи
        • Математика
        • Мелкая моторика
        • Ментальная арифметика
        • Мода
        • Моделирование
        • Музыка
        • Общая физическая подготовка
        • Ораторское искусство
        • Оригами
        • Патриотизм
        • Плавание
        • Подготовка к ЕГЭ
        • Подготовка к ОГЭ
        • Подготовка к школе
        • Программирование
        • Продленка
        • Профориентация
        • Психология
        • Работа с песком
        • Развитие детей
        • Развитие интеллекта
        • Развитие речи
        • Ритмика
        • Робототехника
        • Рукоделие
        • Синхронное плавание
        • Скалолазание
        • Скорочтение
        • Современная хореография
        • Спорт
        • Спортивное ориентирование
        • Спортивные игры
        • Стрельба
        • Танцы
        • Творчество
        • Театр
        • Теннис
        • Туризм
        • Фехтование
        • Физика
        • Физическое развитие
        • Фитнес
        • Фотография
        • Футбольный фристайл
        • Цирковая студия
        • Чирлидинг
        • Чистописание
        • Шахматы
        • Шейпинг
        • Экология
        • Эстетика
        Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»

        Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»

        Количество преподавателей: 7
        Тел: +7 (924) 403-25-65
        Робототехника Программирование
        Рейтинг: 9.4
        Цена: От 1840
        Возраст: 4 - 16 лет
        Отзывов: 14
        Адреса
        Показать все Спрятать
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 92Б , офис 236
        • +7 (4212) 932-565
        • +7 (924) 403-25-65
        Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 58
        • +7 (4212) 932-565
        • +7 (924) 403-25-65
        Информация

        Описание: занятия робототехникой развивают мелкую моторику, усидчивость, внимательность. Учат ребят взаимодействовать между собой, раскрывает возможности командной работы. Учат программировать микроконтроллеры, создавать прочные пространственные конструкции, работать с электроникой, паять, создавать собственные робототехнические проекты. Ребята учатся работать с 3D принтерами.

        Возраст: от 4 до 16 лет

        Стоимость:

        • Пробное занятие бесплатно.
        • 4 занятия - 1840 рублей.
        • 8 занятий -  3480 рублей.

        Продолжительность занятия: 1 час 30 минут.

        Частота занятий: 1-2 раза в неделю

        Количество человек в группах: от 8 до 10 человек

        Профессиональная/непрофессиональная: профессиональная.

        Участие в соревнованиях:

        • Городские соревнования «Робомех 2016»;

        • Международные соревнования по образовательной робототехнике «ДЕТалька» 2016, 2017, 2018, 2019 г.;

        • Дальневосточные соревнования по робототехнике «Профессии Будущего» г. Владивосток - 2017, 2018, 2019 гг.;

        • Городские соревнования по мобильной робототехнике JuniorSkils 2018, 2019 года. Всероссийские соревнования «Робофест» 2018 г.;

        • Всероссийские соревнования «Профест» 2019 г.;

        • Городские соревнования «Путь Робота» 2018, 2019 гг.;

        • Участие в городской олимпиаде по программированию микроконтроллеров на базе ХИИК, 2018, 2019 гг.

        Форма одежды: свободная, сменная обувь

        Дополнительные расходы: нет

          Преподаватели секции

          Загрузка комментариев...