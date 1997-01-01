Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»

Информация

Описание: занятия робототехникой развивают мелкую моторику, усидчивость, внимательность. Учат ребят взаимодействовать между собой, раскрывает возможности командной работы. Учат программировать микроконтроллеры, создавать прочные пространственные конструкции, работать с электроникой, паять, создавать собственные робототехнические проекты. Ребята учатся работать с 3D принтерами.

Возраст: от 4 до 16 лет

Стоимость:

Пробное занятие бесплатно.

4 занятия - 1840 рублей.

8 занятий - 3480 рублей.

Продолжительность занятия: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю

Количество человек в группах: от 8 до 10 человек

Профессиональная/непрофессиональная: профессиональная.

Участие в соревнованиях:

Городские соревнования «Робомех 2016»;

Международные соревнования по образовательной робототехнике «ДЕТалька» 2016, 2017, 2018, 2019 г.;

Дальневосточные соревнования по робототехнике «Профессии Будущего» г. Владивосток - 2017, 2018, 2019 гг.;

Городские соревнования по мобильной робототехнике JuniorSkils 2018, 2019 года. Всероссийские соревнования «Робофест» 2018 г.;

Всероссийские соревнования «Профест» 2019 г.;

Городские соревнования «Путь Робота» 2018, 2019 гг.;

Участие в городской олимпиаде по программированию микроконтроллеров на базе ХИИК, 2018, 2019 гг.

Форма одежды: свободная, сменная обувь

Дополнительные расходы: нет