Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»
Адреса
- +7 (4212) 932-565
- +7 (924) 403-25-65
- +7 (4212) 932-565
- +7 (924) 403-25-65
Информация
Описание: занятия робототехникой развивают мелкую моторику, усидчивость, внимательность. Учат ребят взаимодействовать между собой, раскрывает возможности командной работы. Учат программировать микроконтроллеры, создавать прочные пространственные конструкции, работать с электроникой, паять, создавать собственные робототехнические проекты. Ребята учатся работать с 3D принтерами.
Возраст: от 4 до 16 лет
Стоимость:
- Пробное занятие бесплатно.
- 4 занятия - 1840 рублей.
- 8 занятий - 3480 рублей.
Продолжительность занятия: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю
Количество человек в группах: от 8 до 10 человек
Профессиональная/непрофессиональная: профессиональная.
Участие в соревнованиях:
-
Городские соревнования «Робомех 2016»;
-
Международные соревнования по образовательной робототехнике «ДЕТалька» 2016, 2017, 2018, 2019 г.;
-
Дальневосточные соревнования по робототехнике «Профессии Будущего» г. Владивосток - 2017, 2018, 2019 гг.;
-
Городские соревнования по мобильной робототехнике JuniorSkils 2018, 2019 года. Всероссийские соревнования «Робофест» 2018 г.;
-
Всероссийские соревнования «Профест» 2019 г.;
-
Городские соревнования «Путь Робота» 2018, 2019 гг.;
-
Участие в городской олимпиаде по программированию микроконтроллеров на базе ХИИК, 2018, 2019 гг.
Форма одежды: свободная, сменная обувь
Дополнительные расходы: нет
-
Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж 13 летОтзывов: 14
-
Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж 15 летОтзывов: 14
-
Стаж 7 летОтзывов: 0Стаж 7 летОтзывов: 14
-
Стаж 6 летОтзывов: 1Стаж 6 летОтзывов: 14
-
Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж 6 летОтзывов: 14
-
Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж 6 летОтзывов: 14
-
Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж 3 годаОтзывов: 14
-
«Основы робототехники» в ДЮЦ «Восхождение»От 6 до 11 лет От 300 руб Государственная
-
Кружок робототехники при центре «Енотики»От 7 до 13 лет От 2400 руб Частная
-
Секция "Крошка робот" в ДЮЦ "Техноспектр"От 6 до 9 лет Бесплатно Государственная
-
Робототехника в центре "Startum"От 4 до 14 лет От 4500 до 6000 руб Частная
-
Школа моделизма и робототехники "StartJunior"От 4 до 14 лет От 2500 руб Частная
-
Основы программирования в центре "Логия"От 11 до 17 лет От 3000 до 9000 руб Частная
-
Робототехника в ДЮЦ "Техноспектр"От 7 до 16 лет Бесплатно Государственная
-
Основы логики и программированияОт 5 до 7 лет От 3950 руб Частная
-
Секция "Шестеренка" в школе "Радость"От 5 до 17 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Робототехника в УЦ “Профи”От 5 до 14 лет От 1680 руб Частная
Загрузка комментариев...