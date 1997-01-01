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«Art-Стиль» в ЦВР "Планета взросления"
Адреса
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание:
Цели:
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познакомить детей с деятельностью модельера-технолога одежды, научить выполнять дизайн-проект;
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познакомить детей с историей одежды;
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познакомить с этапами процесса моделирования одежды;
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обучить технологии пошива некоторых видов одежды;
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сформировать навыки работы на швейном оборудовании;
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сформировать умение моделировать и создавать оригинальные изделия.
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способствовать формированию у обучающихся технологических, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности;
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развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и генерирования идей;
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формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль.
Возраст учащихся: от 12 до 18 лет.
Количество человек в группах: до 20.
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