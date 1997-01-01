«Art-Стиль» в ЦВР "Планета взросления"

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Описание:

Цели:

познакомить детей с деятельностью модельера-технолога одежды, научить выполнять дизайн-проект;

познакомить детей с историей одежды;

познакомить с этапами процесса моделирования одежды;

обучить технологии пошива некоторых видов одежды;

сформировать навыки работы на швейном оборудовании;

сформировать умение моделировать и создавать оригинальные изделия.

способствовать формированию у обучающихся технологических, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности;

развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений и генерирования идей;

формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль.

Возраст учащихся: от 12 до 18 лет.

Количество человек в группах: до 20.