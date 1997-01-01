«Конструирование одежды» в ЦВР "Планета взросления

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Описание: Занимаясь конструированием и моделированием одежды, учащиеся знакомятся с профессиями конструктора-модельера и закройщика. Они строят чертежи, схемы, эскизы, делают выкройки. Техническое моделирование - это процесс разработки лекал по эскизам художника. В процессе обучения будущие конструкторы швейного производства изучают современные методы разработки базовых и модельных конструкций одежды. Этот вид деятельности дает большие возможности обновления одежды, создания вещей в соответствии с направлениями моды.

Возраст учащихся: от 10 до 18 лет.

Количество человек в группах: до 20.