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«Lego Minsdorms EV3» в ДЮЦ «Восхождение»
Цена: Бесплатно
Возраст: 8 - 10 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: программа обеспечивает интеллектуальное, техническое развитие, необходимое для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. В программе применяются различные робототехнические комплексы: Lego Minsdorms EV3. Ожидаемый результат - приобретение конкретных знаний и практических умений и навыков в области робототехники, приобретение компетенций: информационно-технологических, учебно-познавательных, коммуникативных.
Возраст учащихся: 8-10 лет.
Продолжительность занятия: 2-3 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Стоимость: бесплатно.
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