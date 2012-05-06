Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
«Мелоди Kids» в ЦВР "Планета взросления"
Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 51
- +7 (4212) 547-015
Информация
Описание: цель программы - воспитание творческой личности, имеющей свою неповторимую харизму, способной самостоятельно анализировать и исправлять вокальные ошибки; уметь правильно преподнести различный вокальный материал .
-
сформировать важнейшие умения и навыки эстрадно-вокальной техники;
-
обучить навыкам самостоятельной, грамотной, осмысленной работы над своим голосом и репертуаром;
-
научить разбираться в музыкальном содержании и форме произведения.
-
выявить музыкальные способности обучающихся, развить их творческие возможности;
-
найти свою манеру, свой звук.
Возраст учащихся: от 6 до 14 лет.
Количество человек в группах: до 20.
-
Отделение "Флейта" в ДШИ №7От 6.5 до 12 лет Бесплатно Государственная
-
ВМС «Звездочки» в ДК ПрофсоюзовОт 4 до 10 лет От 800 руб Частная
-
Школа электронной музыки в ДМШ №4От 8 до 18 лет От 1400 до 2400 руб Государственная
-
Программа "Фортепиано" в ДМХШ "Тополек"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Звонкие голоса" в ДЮЦ "Восхождение"От 7 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Пение и сценическое движение в центре "Аллегретто"От 4 до 6 лет От 1490 руб Государственная
-
Ансамбль "Этнос" в ЦДТ "Народные ремесла"От 8 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Секция "Вокальный ансамбль" в ДШИ №6От 6 до 18 лет От 300 до 1200 руб Государственная
-
Игра на гитаре «Волшебные струны» в ДК ПрофсоюзовОт 6 до 18 лет От 800 руб Частная
-
Отделение "Баян" в ДШИ №7От 6.5 до 12 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...