«Мелоди Kids» в ЦВР "Планета взросления"

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Описание: цель программы - воспитание творческой личности, имеющей свою неповторимую харизму, способной самостоятельно анализировать и исправлять вокальные ошибки; уметь правильно преподнести различный вокальный материал .

сформировать важнейшие умения и навыки эстрадно-вокальной техники;

обучить навыкам самостоятельной, грамотной, осмысленной работы над своим голосом и репертуаром;

научить разбираться в музыкальном содержании и форме произведения.

выявить музыкальные способности обучающихся, развить их творческие возможности;

найти свою манеру, свой звук.

Возраст учащихся: от 6 до 14 лет.

Количество человек в группах: до 20.