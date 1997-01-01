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«Мир сюрпризов и подарков» в ДЮЦ «Восхождение»
Адреса
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: программа направлена на формирование творческого подхода, развитие исследовательских, конструкторских и прикладных способностей.
Отличительной особенностью является использование разных техник декоративно-прикладного искусства (аппликация, оригами, бумагопластика, конструирование, моделирование, лоскутное шитье, папье-маше). Применение информационно – коммуникативных технологий при изготовлении подарков, способствуют развитию навыков познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности, поиску новых технических решений, использование интернет ресурсов. Такая деятельность способствует готовности обучающегося к самостоятельному поиску методов познания, изучению различных сторон окружающей действительности, достижению межпредметных результатов по геометрии, черчении и в изучении окружающего мира.
Возраст учеников: от 6 до 16 лет.
Количество человек в группах: до15.
Форма одежды: свободная.
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