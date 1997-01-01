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«Основы робототехники» в ДЮЦ «Восхождение»
Адреса
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: Программа позволяет овладеть навыками начального технического конструирования, развитие мелкой моторики, координацию «глаз-рука».
"Основы робототехники. WeDo" представляет уникальную возможность для детей младшего школьного возраста освоить основы робототехники, создав действующие модели роботов.
Новый конструктор в линейке роботов LEGO, предназначен, в первую очередь, для детей младшего возраста. Работая индивидуально, парами или в командах, учащиеся любых возрастов могут учиться, создавая и программируя модели, проводя исследования, составляя отчёты и обсуждая идеи, возникающие во время работы с этими моделями.
Возраст учеников: от 6 до 11 лет.
Количество человек в группах: до8.
Форма одежды: свободная.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Стоимость занятий: от 300 руб.
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Стаж 32 годаОтзывов: 1Стаж 32 годаОтзывов: 0
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Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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