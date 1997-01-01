«Основы робототехники» в ДЮЦ «Восхождение»

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Описание: Программа позволяет овладеть навыками начального технического конструирования, развитие мелкой моторики, координацию «глаз-рука».

"Основы робототехники. WeDo" представляет уникальную возможность для детей младшего школьного возраста освоить основы робототехники, создав действующие модели роботов.

Новый конструктор в линейке роботов LEGO, предназначен, в первую очередь, для детей младшего возраста. Работая индивидуально, парами или в командах, учащиеся любых возрастов могут учиться, создавая и программируя модели, проводя исследования, составляя отчёты и обсуждая идеи, возникающие во время работы с этими моделями.

Возраст учеников: от 6 до 11 лет.

Количество человек в группах: до8.

Форма одежды: свободная.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 1,5 часа.

Стоимость занятий: от 300 руб.