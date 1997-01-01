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        «Шахматы детям» в ДЮЦ «Восхождение»

        «Шахматы детям» в ДЮЦ «Восхождение»

        Количество преподавателей: 2
        Шахматы
        Рейтинг: 7.2
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 8 - 15 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
        • +7 (4212) 383-987
        • +7 (4212) 389-621
        Информация

        Описание: программа предназначена для высокомотивированных детей в области шахматного спорта.

        Программа обеспечивает условия по организации образовательного пространства, сопровождению и развитию талантливых детей в системе организации учебных занятий:

        • в поэтапном освоении учащимися, предлагаемого курса, что даёт возможность детям те этапы сложности, которые соответствуют их способностям.
        • в методике индивидуального подхода к каждому учащемуся при помощи подбора заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для каждого учащегося, таким образом данная методика повышает эффективность и результативность образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося на занятии.
        • в использовании во время процесса обучения электронных образовательных ресурсов, а именно компьютерных образовательных шахматных программ. Данные программы учащиеся осваивают с начального уровня, постепенно увеличивая сложность, что даёт возможность учащимся проследить свой рост и увидеть насколько уровней выше они поднялись в игре с компьютером.
        • в системе диагностирования результатов обучения и воспитания, дающей возможность определить уровень эффективности и результативности освоения учебного материала, а также уровень достижений учащихся. Данная система способствует осуществлению индивидуального подхода к ребёнку, дальнейшему развитию талантливых детей.
        • в использовании нетрадиционных форм работы с родителями, то есть включение их в активную совместную деятельность, а именно в участии в контроле выполнения домашних заданий, в “Шахматных турнирах семейных команд”, воспитательных мероприятиях, которые, как правило, посвящаются различным праздничным датам.

        Режим занятий составлен с учётом возможностей посещения их детьми (09-00 – 12-00 и 14-00 – 19-00).

        Режим работы не превышает 6 часов в неделю.

        Особые условия: наличие медицинского допуска.

        Возраст учеников: от 8 до 15 лет.

        Количество человек в группах: до 15 детей.

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