Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
«Шахматы детям» в ДЮЦ «Восхождение»
Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: программа предназначена для высокомотивированных детей в области шахматного спорта.
Программа обеспечивает условия по организации образовательного пространства, сопровождению и развитию талантливых детей в системе организации учебных занятий:
- в поэтапном освоении учащимися, предлагаемого курса, что даёт возможность детям те этапы сложности, которые соответствуют их способностям.
- в методике индивидуального подхода к каждому учащемуся при помощи подбора заданий разного уровня сложности. Индивидуальный подход базируется на личностно-ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для каждого учащегося, таким образом данная методика повышает эффективность и результативность образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью учащегося на занятии.
- в использовании во время процесса обучения электронных образовательных ресурсов, а именно компьютерных образовательных шахматных программ. Данные программы учащиеся осваивают с начального уровня, постепенно увеличивая сложность, что даёт возможность учащимся проследить свой рост и увидеть насколько уровней выше они поднялись в игре с компьютером.
- в системе диагностирования результатов обучения и воспитания, дающей возможность определить уровень эффективности и результативности освоения учебного материала, а также уровень достижений учащихся. Данная система способствует осуществлению индивидуального подхода к ребёнку, дальнейшему развитию талантливых детей.
- в использовании нетрадиционных форм работы с родителями, то есть включение их в активную совместную деятельность, а именно в участии в контроле выполнения домашних заданий, в “Шахматных турнирах семейных команд”, воспитательных мероприятиях, которые, как правило, посвящаются различным праздничным датам.
Режим занятий составлен с учётом возможностей посещения их детьми (09-00 – 12-00 и 14-00 – 19-00).
Режим работы не превышает 6 часов в неделю.
Особые условия: наличие медицинского допуска.
Возраст учеников: от 8 до 15 лет.
Количество человек в группах: до 15 детей.
-
Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж 42 годаОтзывов: 0
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Секция "Пешечка" в ДЮЦ "Восхождение"От 4 до 6 лет Государственная
-
Шахматы в центре “Бэйбл”От 4 до 8 лет От 500 до 3000 руб Частная
-
Городской шахматный клуб "Новый Гамбит"От 6 до 18 лет От 450 до 3500 руб Частная
-
Секция шахмат в детском центре «Маленький Оксфорд»От 6 до 14 лет От 350 руб Частная
-
Шахматы в ЦДТ "Народные ремесла"От 6 до 13 лет От 1200 до 1200 руб Государственная
-
Секция "Шахматы" в ДЮЦ "Техноспектр"От 7 до 11 лет Бесплатно Государственная
-
Шахматы в детском клубе "Я сам"От 4 до 9 лет От 1400 до 2400 руб Частная
-
Шахматная школа в РЦ "Детская академия"От 4 до 8 лет От 1200 до 1200 руб Частная
-
Секция "Белая ладья" в ЦЭВД "Отрада"От 8 до 13 лет Бесплатно Государственная
-
«Шахматы-гимнастика ума» в ДЮЦ «Восхождение»От 5 до 18 лет Государственная
Загрузка комментариев...