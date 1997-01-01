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        «Шахматы-гимнастика ума» в ДЮЦ «Восхождение»

        «Шахматы-гимнастика ума» в ДЮЦ «Восхождение»

        Количество преподавателей: 2
        Шахматы
        Рейтинг: 7.2
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 5 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
        • +7 (4212) 383-987
        • +7 (4212) 389-621
        Информация

        Описание: в центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. Шахматы сильны еще и тем, что существуют для всех!

        Отличие программы «Шахматы – гимнастика ума» от уже существующих образовательных программ по шахматам заключается в системе организации учебных занятий, логике построения и увеличении объема содержательной части программы, использовании современных образовательных технологий, компьютерных технологий, её вариативности для детей любого возраста и любого уровня первоначальной подготовки, системе организации учебных занятий.

         Программа «Шахматы – гимнастика ума» базируется на современных требованиях модернизации системы образования, способствует соблюдению условий социального, культурного, личностного и профессионального самоопределения, а так же творческой самореализации детей. Она направлена на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. Предлагаемая программа обеспечивает условия по организации образовательного пространства, а также поиску, сопровождению и развитию талантливых детей.

        Особые условия - для занятий необходим допуск врача.

        Режим занятий не превышает 6 часов в неделю.

        Возраст учеников: от 5 до 18 лет.

        Количество человек в группах: до 15 детей

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