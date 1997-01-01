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«Школа социального успеха» в ДЮЦ «Восхождение»
Адреса
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: программа направленная на воспитание у подростка ответственности и самостоятельности в деятельности, личностное саморазвитие.
Данная программа разработана на основе личностных особенностей и потребностей детей, опыта педагога, фактом того, что ведущим мотивом поведения и деятельности подростков в детском объединении является их стремление найти своё место среди товарищей в коллективе, а затем и в обществе.
Для формирования активной жизненной позиции подростков данная программа ориентирована на:
· освоение положительного социального опыта и целенаправленное становление системы ценностей подростков;
· формирование адекватной самооценки и развитие способности к рефлексии;
· формирование внутреннего побуждения к социально-значимой деятельности, основанного на удовлетворении потребности подростка в самоутверждении;
· создание условий для проявления социальной активности, позволяющих подросткам проявлять инициативу, творчество, осознавать личную ответственность.
Программой предусмотрено многообразие видов деятельности, включая участие в конкурсах детских и молодежных общественных объединений и их лидеров, социальных акциях и проектах, добровольческих и творческих мероприятиях, массовых мероприятиях на жилмассиве.
Формы организации образовательной деятельности: групповые занятия в разновозрастной группе. Учебные занятия в объединении проходят в следующих формах: беседа, дискуссия, психологический тренинг, ролевые и деловые игры, практические занятия, творческая мастерская, творческий отчет, разработка и защита проектов, конкурс, конференция, экскурсия, праздник, фестиваль, акция и другая социально-значимая деятельность.
Возраст учеников: от 14 до 17 лет.
Количество человек в группах: до 15 детей.
Продолжительность занятия: 3 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Форма одежды: свободная.
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