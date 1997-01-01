«Школа социального успеха» в ДЮЦ «Восхождение»

Информация

Описание: программа направленная на воспитание у подростка ответственности и самостоятельности в деятельности, личностное саморазвитие.

Данная программа разработана на основе личностных особенностей и потребностей детей, опыта педагога, фактом того, что ведущим мотивом поведения и деятельности подростков в детском объединении является их стремление найти своё место среди товарищей в коллективе, а затем и в обществе.

Для формирования активной жизненной позиции подростков данная программа ориентирована на:

· освоение положительного социального опыта и целенаправленное становление системы ценностей подростков;

· формирование адекватной самооценки и развитие способности к рефлексии;

· формирование внутреннего побуждения к социально-значимой деятельности, основанного на удовлетворении потребности подростка в самоутверждении;

· создание условий для проявления социальной активности, позволяющих подросткам проявлять инициативу, творчество, осознавать личную ответственность.

Программой предусмотрено многообразие видов деятельности, включая участие в конкурсах детских и молодежных общественных объединений и их лидеров, социальных акциях и проектах, добровольческих и творческих мероприятиях, массовых мероприятиях на жилмассиве.

Формы организации образовательной деятельности: групповые занятия в разновозрастной группе. Учебные занятия в объединении проходят в следующих формах: беседа, дискуссия, психологический тренинг, ролевые и деловые игры, практические занятия, творческая мастерская, творческий отчет, разработка и защита проектов, конкурс, конференция, экскурсия, праздник, фестиваль, акция и другая социально-значимая деятельность.

Возраст учеников: от 14 до 17 лет.

Количество человек в группах: до 15 детей.

Продолжительность занятия: 3 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Форма одежды: свободная.