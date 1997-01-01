«Юный робототехник» в ДЮЦ «Восхождение»

Информация

Описание: углубленное изучение основ робототехники на платформе LegoWedo 1. Построение моделей не входящих в программное обеспечение к конструктору.Более глубокое изучение основ программирования модели. Знакомство с программированием на платформе Skratch. Ведущая идея данной программы – развитие творческих способностей детей и предоставление возможности для самореализации. Каждому ребенку предоставляется персональный набор конструктора Lego Wedo и ноутбук.

Возраст учеников: от 8 до 12 лет.

Количество человек в группах: 6-7 детей.

Продолжительность занятия: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Форма одежды: свободная.

Стоимость занятий: 250 руб./занятие.