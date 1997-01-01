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«Юный робототехник» в ДЮЦ «Восхождение»
Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: углубленное изучение основ робототехники на платформе LegoWedo 1. Построение моделей не входящих в программное обеспечение к конструктору.Более глубокое изучение основ программирования модели. Знакомство с программированием на платформе Skratch. Ведущая идея данной программы – развитие творческих способностей детей и предоставление возможности для самореализации. Каждому ребенку предоставляется персональный набор конструктора Lego Wedo и ноутбук.
Возраст учеников: от 8 до 12 лет.
Количество человек в группах: 6-7 детей.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Форма одежды: свободная.
Стоимость занятий: 250 руб./занятие.
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