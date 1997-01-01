Аэростретчинг в ДЦ «Первый классный»

Информация

Описание: занятия аэрострейчингом (растяжка в гамаках) способствуют укреплению мышечного каркаса тела, иммунитета, растяжке основных крупных групп мышц, приобретению гибкости, легкости и грации тела, а также приносят детям удовольствие.

Возраст учеников: 5-12 лет.

Стоимость занятий: от 500 руб.

Продолжительность занятия: 55 мин.

Частота занятий: 2 раза в неделю

Количество человек в группах: 6.

Форма одежды: лосины, футболка, носочки

Дополнительные расходы: нет.

Расписание работы:

СР 19:00, 20:00.

ПТ 19:00, 20:00.