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Аэростретчинг в ДЦ «Первый классный»
Цена: От 500
Возраст: 5 - 12 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Рабочий Городок, 1Б , ТЦ "Детство"
- +7 (4212) 664-848
- +7 (909) 823-48-48
Информация
Описание: занятия аэрострейчингом (растяжка в гамаках) способствуют укреплению мышечного каркаса тела, иммунитета, растяжке основных крупных групп мышц, приобретению гибкости, легкости и грации тела, а также приносят детям удовольствие.
Возраст учеников: 5-12 лет.
Стоимость занятий: от 500 руб.
Продолжительность занятия: 55 мин.
Частота занятий: 2 раза в неделю
Количество человек в группах: 6.
Форма одежды: лосины, футболка, носочки
Дополнительные расходы: нет.
Расписание работы:
СР 19:00, 20:00.
ПТ 19:00, 20:00.
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