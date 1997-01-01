Акробатика (гимнастика) в ЦЭВД "Отрада"

Информация

Направление: физкультурно-спортивное.

Возраст: 7-15 лет.

Стоимость: бесплатно.

Нормативный срок освоения: 3 года.

Количество человек в группе: 15.

Форма: приобретается самостоятельно.

Акробатика совмещает в себе как физическое, так и психическое развитие ребенка. Во время занятий по акробатике происходит нагрузка на все группы мышц, что приводит к гармоничному развитию организма.

Занимаясь в секции по акробатике, развивается вестибулярный аппарат, внимательность, растяжка, гибкость, скорость реакции, выносливость. Занятия поднимут настроение. Дети, занимающиеся акробатикой, преуспеют и в других видах спорта.