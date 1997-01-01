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Акробатика (гимнастика) в ЦЭВД "Отрада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Направление: физкультурно-спортивное.
Возраст: 7-15 лет.
Стоимость: бесплатно.
Нормативный срок освоения: 3 года.
Количество человек в группе: 15.
Форма: приобретается самостоятельно.
Акробатика совмещает в себе как физическое, так и психическое развитие ребенка. Во время занятий по акробатике происходит нагрузка на все группы мышц, что приводит к гармоничному развитию организма.
Занимаясь в секции по акробатике, развивается вестибулярный аппарат, внимательность, растяжка, гибкость, скорость реакции, выносливость. Занятия поднимут настроение. Дети, занимающиеся акробатикой, преуспеют и в других видах спорта.
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