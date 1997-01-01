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Актерское мастерство в студии «Терпсихора»
Адреса
- +7 (4212) 202-075
Информация
Описание:
Что дают курсы актерского мастерства детям?
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Возможность подурачиться и пообщаться со сверстниками. В раннем возрасте сложно посадить ребенка за парту и сказать «Учись!», более того, для занятий подобного типа характерно побуждение и постоянная провокация ребёнка, воспитание инициативности через игру.
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Смелость и уверенность в себе. Часто смелыми рождаются и идут лидерами по жизни, но ещё чаще лидера воспитывает семья и социум. Обстановка, в которой малыш должен принимать решения и чувствовать одобрение окружающих, помогает раскрыться и стать сильнее.
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Развитие ораторского искусства. Дети учатся говорить с детства, но разная интонация и громкость слов оказывают различное действие. В младшем возрасте это чувствуется лучше, четче.
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Расширение познаний и свобода мысли. Думать смело, уметь формулировать свои мысли требует тренировок. Раскрыв свой потенциал раньше, можно быстрее достичь успеха и найти свой путь и направление дальнейшего развития.
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Перспективы. Никто не знает, каким вырастет: великий актёр, известный танцор, художественный или воздушный гимнаст, но те основы, которые будут заложены – на всю жизнь. И, если занятия качественные и продуктивные, то они окажут сильное воздействие на формирование личных качеств и дальнейшей судьбы ребенка, значительно упростив её. Ведь сильные и уверенные в себе люди всегда вызывают восхищение и желание быть рядом.
Возраст учеников: 2 возрастные группы - от 8 до 12, от 13 до 17 лет.
Стоимость занятий: от 1300 руб.
Продолжительность занятия: 60 минут, 90 минут, 120 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 15.
Форма одежды: Купальник, чешки/балетки
Дополнительные расходы: на пошив костюмов.
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