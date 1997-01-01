Актерское мастерство в студии «Терпсихора»

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Что дают курсы актерского мастерства детям?

Возможность подурачиться и пообщаться со сверстниками. В раннем возрасте сложно посадить ребенка за парту и сказать «Учись!», более того, для занятий подобного типа характерно побуждение и постоянная провокация ребёнка, воспитание инициативности через игру.

Смелость и уверенность в себе. Часто смелыми рождаются и идут лидерами по жизни, но ещё чаще лидера воспитывает семья и социум. Обстановка, в которой малыш должен принимать решения и чувствовать одобрение окружающих, помогает раскрыться и стать сильнее.

Развитие ораторского искусства. Дети учатся говорить с детства, но разная интонация и громкость слов оказывают различное действие. В младшем возрасте это чувствуется лучше, четче.

Расширение познаний и свобода мысли. Думать смело, уметь формулировать свои мысли требует тренировок. Раскрыв свой потенциал раньше, можно быстрее достичь успеха и найти свой путь и направление дальнейшего развития.