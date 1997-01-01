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Актерское мастерство в вокальном коллективе
Адреса
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация
Описание: программа включает в себя комплекс специальных дисциплин: упражнения по мастерству, сценическая речь, сценическое движение. Программа направлена не только на освоение театральной дисциплины, но и развитие творческого мышления, развитие навыков плодотворного трудового сотрудничества с разными людьми и культуры общения.
Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, однако это не исключает необходимости индивидуального подхода к учащемуся. Групповые занятия рассчитаны на работу со всем коллективом и направлены на отработку упражнений и этюдов по актерскому мастерству. Выступление коллектива – это всегда ситуация успеха. Именно здесь происходит не только общение детей друг с другом, но и самоутверждение каждого как личности. Именно здесь до конца раскрывается творческий потенциал каждого ребенка и появляется у него желание двигаться и развиваться дальше в выбранном направлении.
Режим занятий предполагает встречу с детьми 2 раза в неделю по 2 часа, в младшей-1 группе занятия проводятся 2 раза в неделю по часу.
Возраст учеников: от 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: 1-2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: от 10-15 человек.
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