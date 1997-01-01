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        Актерское мастерство в вокальном коллективе

        Актерское мастерство в вокальном коллективе

        Количество преподавателей: 1
        Музыка Актерское мастерство
        Рейтинг: 7.1
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 6 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
        • +7 (4212) 383-987
        • +7 (4212) 389-621
        Информация

        Описание: программа включает в себя комплекс специальных дисциплин: упражнения по мастерству, сценическая речь, сценическое движение. Программа направлена не только на освоение театральной дисциплины, но и развитие творческого мышления, развитие навыков плодотворного трудового сотрудничества с разными людьми и культуры общения.

        Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, однако это не исключает необходимости индивидуального подхода к учащемуся. Групповые занятия рассчитаны на работу со всем коллективом и направлены на отработку упражнений и этюдов по актерскому мастерству. Выступление коллектива – это всегда ситуация успеха. Именно здесь происходит не только общение детей друг с другом, но и самоутверждение каждого как личности. Именно здесь до конца раскрывается творческий потенциал каждого ребенка и появляется у него желание двигаться и развиваться дальше в выбранном направлении.

        Режим занятий предполагает встречу с детьми 2 раза в неделю по 2 часа, в младшей-1 группе занятия проводятся 2 раза в неделю по часу.

        Возраст учеников: от 6 до 18 лет.

        Продолжительность занятия: 1-2 часа.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Количество человек в группах: от 10-15 человек.

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