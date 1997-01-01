Аквааэробика в ОК "Будь здоров"

Информация

Возраст: с 5 лет.

Стоимость: 350 рублей в час (1 занятие).

Форма для плавания: приобретается самостоятельно.

Тренер : Светлана

Аквааэробика совместила в себе плавание и аэробику. У этого вида спорта практически нет противопоказаний и ограничений по возрасту и весу.

Занимаясь в такой секции, ребенок укрепит сердечнососудистую систему, улучшит кровообращение, укрепит нервную систему. Занятия проходят в бассейне как игра, что позволяет ребенку быть спокойным и уравновешенным после занятия, а также поможет укрепить иммунитет.