Аквааэробика в ОК "Будь здоров"

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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Бийская, 1
- +7 (4212) 564-226 , администратор
- +7 (4212) 652-003 , тренер (Светлана)
Информация
Возраст: с 5 лет.
Стоимость: 350 рублей в час (1 занятие).
Форма для плавания: приобретается самостоятельно.
Тренер : Светлана
Аквааэробика совместила в себе плавание и аэробику. У этого вида спорта практически нет противопоказаний и ограничений по возрасту и весу.
Занимаясь в такой секции, ребенок укрепит сердечнососудистую систему, улучшит кровообращение, укрепит нервную систему. Занятия проходят в бассейне как игра, что позволяет ребенку быть спокойным и уравновешенным после занятия, а также поможет укрепить иммунитет.
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