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Альтернативная начальная школа в ДЦ "Енотики"
Адреса
- +7 (4212) 929-201
- +7 (4212) 929-201
Информация
Описание:
Енотики за то, чтобы процесс обучения был понятным, нужным (закрывал практические цели) и актуальным (новым знанием можно воспользоваться прямо сейчас).
Поэтому организовали Альтернативную начальную школу, в которой ребята 7-9 лет будут включены в практическую и исследовательскую деятельность.
Работа нашей альтернативной школы представляет собой серию трех-часовых встреч с интенсивной программой и организацию самостоятельной работы с сервисами-тренажерами между ними.
На встречи вы вполне можете приходить вместе с ребенком и принимать непосредственное участие в наших активностях.
Обучение вашего ребенка будет сложено из двух одинаково важных составляющих:
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Личная работа ребенка дома. Упражнения на навыки, которые зависят от механического повторения. Для этого мы будем использовать он-лайн сервисы-тренажеры. Набор информации к встречам по нашим ссылкам к встрече.
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Очные занятия школы. Только продуктивная совместная работа: работа над тематическими межпредметными проектами, обработка и анализ подготовленной информации в режиме «погружения», экспериментирование, состязания.
Школа отлично подойдет для вашей семьи в двух случаях:
Как очное обучение, если ваш ребенок оформлен на семейном обучении. Если ваш ребенок учится в обычной школе — как дополнительное образование и полная замена репетиторов.
Встречи проходят по понедельникам и четвергам с 14.30 до 17.30.
Возраст учеников: от 7 до 9 лет.
Продолжительность занятий: 3 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Стоимость занятий: от 5000 руб. в месяц.
Расписание занятий: ПН, ЧТ 14:30-17:30.
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