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        Альтернативная начальная школа в ДЦ "Енотики"

        Альтернативная начальная школа в ДЦ "Енотики"

        Продленка Развитие детей Развитие интеллекта
        Рейтинг: 6.0
        Цена: От 5000
        Возраст: 7 - 9 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96Г
        • +7 (4212) 929-201
        Хабаровск, Кировский, ул. Советская, 10
        • +7 (4212) 929-201
        Информация

        Описание:

        Енотики за то, чтобы процесс обучения был понятным, нужным (закрывал практические цели) и актуальным (новым знанием можно воспользоваться прямо сейчас). 

        Поэтому организовали Альтернативную начальную школу, в которой ребята 7-9 лет будут включены в практическую и исследовательскую деятельность.

        Работа нашей альтернативной школы представляет собой серию трех-часовых встреч с интенсивной программой и организацию самостоятельной работы с сервисами-тренажерами между ними. 

        На встречи вы вполне можете приходить вместе с ребенком и принимать непосредственное участие в наших активностях.

        Обучение вашего ребенка будет сложено из двух одинаково важных составляющих:

        • Личная работа ребенка дома. Упражнения на навыки, которые зависят от механического повторения. Для этого мы будем использовать он-лайн сервисы-тренажеры. Набор информации к встречам по нашим ссылкам к встрече. 

        • Очные занятия школы. Только продуктивная совместная работа: работа над тематическими межпредметными проектами, обработка и анализ подготовленной информации в режиме «погружения», экспериментирование,  состязания.

        Школа отлично подойдет для вашей семьи в двух случаях:

        Как очное обучение, если ваш ребенок оформлен на семейном обучении. Если ваш ребенок учится в обычной школе — как дополнительное образование и полная замена репетиторов.

        Встречи проходят по понедельникам и четвергам с 14.30 до 17.30.

        Возраст учеников: от 7 до 9 лет.

        Продолжительность занятий: 3 часа.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Стоимость занятий: от 5000 руб. в месяц.

        Расписание занятий: ПН, ЧТ 14:30-17:30.

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