Альтернативная начальная школа в ДЦ "Енотики"

Информация

Описание:

Енотики за то, чтобы процесс обучения был понятным, нужным (закрывал практические цели) и актуальным (новым знанием можно воспользоваться прямо сейчас).

Поэтому организовали Альтернативную начальную школу, в которой ребята 7-9 лет будут включены в практическую и исследовательскую деятельность.

Работа нашей альтернативной школы представляет собой серию трех-часовых встреч с интенсивной программой и организацию самостоятельной работы с сервисами-тренажерами между ними.

На встречи вы вполне можете приходить вместе с ребенком и принимать непосредственное участие в наших активностях.

Обучение вашего ребенка будет сложено из двух одинаково важных составляющих:

Личная работа ребенка дома. Упражнения на навыки, которые зависят от механического повторения. Для этого мы будем использовать он-лайн сервисы-тренажеры. Набор информации к встречам по нашим ссылкам к встрече.

Очные занятия школы. Только продуктивная совместная работа: работа над тематическими межпредметными проектами, обработка и анализ подготовленной информации в режиме «погружения», экспериментирование, состязания.

Школа отлично подойдет для вашей семьи в двух случаях:

Как очное обучение, если ваш ребенок оформлен на семейном обучении. Если ваш ребенок учится в обычной школе — как дополнительное образование и полная замена репетиторов.

Встречи проходят по понедельникам и четвергам с 14.30 до 17.30.



Возраст учеников: от 7 до 9 лет.

Продолжительность занятий: 3 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Стоимость занятий: от 5000 руб. в месяц.

Расписание занятий: ПН, ЧТ 14:30-17:30.