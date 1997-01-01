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Английский для младших школьников в "Билингва"
Адреса
- +7 (962) 503-33-03
Информация
Описание:
К концу курса учащиеся смогут:
1) участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
2) составлять небольшое описание предмета, картинки и рассказывать о себе, своей семье, друге.
3) понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений и рассказов;
4) читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
5) писать поздравительную открытку или краткое письмо другу (с опорой на образец) и т.д.
Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.
Курс рассчитан на 4 года.
Возраст учеников: 7 -10 лет.
Продолжительность учебного года: 9 месяцев.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия:60 мин.
Количество человек в группах: до 8.
Стоимость занятий: от 3040 руб./мес.
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