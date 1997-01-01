Английский для младших школьников в "Билингва"

Информация

Описание:

К концу курса учащиеся смогут:

1) участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

2) составлять небольшое описание предмета, картинки и рассказывать о себе, своей семье, друге.

3) понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений и рассказов;

4) читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;

5) писать поздравительную открытку или краткое письмо другу (с опорой на образец) и т.д.

Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.

Курс рассчитан на 4 года.

Возраст учеников: 7 -10 лет.

Продолжительность учебного года: 9 месяцев.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия:60 мин.

Количество человек в группах: до 8.

Стоимость занятий: от 3040 руб./мес.