Английский для путешествий в «Билингва»

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Описание:

Интенсивный курс обучения разработан специально для людей, активно путешествующих и отдыхающих заграницей. Огромным достоинством данного курса является отсутствие домашних заданий, что позволяет взрослому ученику совмещать обучение и привычный рабочий ритм. В программу входит метод обучения адаптации к ситуациям, которые могут возникнуть в путешествии (гостиница, ресторан, покупки, достопримечательности, знакомства, переписка и т.д.).

Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.

Курс рассчитан на 3 месяца.

Возраст учеников: от 14 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: по 120 мин.

Количество человек: до 8.

Стоимость занятий: от 6720 руб./мес.