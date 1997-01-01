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Английский для путешествий в «Билингва»
Адреса
- +7 (962) 503-33-03
Информация
Описание:
Интенсивный курс обучения разработан специально для людей, активно путешествующих и отдыхающих заграницей. Огромным достоинством данного курса является отсутствие домашних заданий, что позволяет взрослому ученику совмещать обучение и привычный рабочий ритм. В программу входит метод обучения адаптации к ситуациям, которые могут возникнуть в путешествии (гостиница, ресторан, покупки, достопримечательности, знакомства, переписка и т.д.).
Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.
Курс рассчитан на 3 месяца.
Возраст учеников: от 14 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: по 120 мин.
Количество человек: до 8.
Стоимость занятий: от 6720 руб./мес.
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