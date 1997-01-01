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        Английский язык в центре «Полиглотики»

        Английский язык в центре «Полиглотики»

        Иностранные языки
        Рейтинг: 6.7
        Цена: 500 - 4500
        Возраст: 1 - 12 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, б-р Амурский, 12
        • +7 (914) 418-05-46
        Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 37
        • +7 (914) 418-05-46
        Информация

        Описание секции: методистами сети Детских Языковых Центров «Полиглотики» была создана уникальная методика, основанная на коммуникативном подходе в обучении, ориентированная на русскоговорящих детей, позволяющая в короткие сроки овладеть иностранным языком.
        Иностранный язык на занятии – это единственное средство коммуникации. В работе с детьми мы используем принцип:«One person – one language» - это означает, что во время занятия педагог не использует родную речь. Ребенок шаг за шагом осваивает язык в различных ситуациях по принципу билингвизма, изучая иностранный язык как свой родной, а не через перевод.
        Обучение проходит в игровой форме в творческой среде. Происходит постоянная смена деятельности: дети общаются, поют песенки, танцуют, играют, рисуют и раскрашивают - все это на иностранном языке. А позитивные эмоции только обеспечивают успех в изучении иностранного языка.
        Наши педагоги - это опытные специалисты, прошедшие обучение по уникальной методике сети «Полиглотики». Они найдут подход к каждому ребенку, увидят его индивидуальность и станут для ваших детей не только наставниками, но и лучшими друзьями.

        Возраст учеников: от 1 года до 12 лет.

        Стоимость занятий:

        500 руб. - пробное занятие,

        4000 руб. - 8 групповых занятий,

        4500 руб. - 9 групповых занятий,

        800 руб. - индивидуальное занятие.

        Продолжительность занятия: групповые от 30 до 55 минут, в зависимости от возраста ребенка; индивидуальные - 55 минут.

        Частота занятий – групповые занятия проходят 2 раза в неделю; индивидуальные занятия по договорённости.

        Количество человек в группах: до 6 человек.

        Расписание работы: ПН-ПТ: 10:00 - 20:00, СБ: с 10:00 - 17:00, ВС — выходной.

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