Английский язык в центре «Полиглотики»

Информация

Описание секции: методистами сети Детских Языковых Центров «Полиглотики» была создана уникальная методика, основанная на коммуникативном подходе в обучении, ориентированная на русскоговорящих детей, позволяющая в короткие сроки овладеть иностранным языком.

Иностранный язык на занятии – это единственное средство коммуникации. В работе с детьми мы используем принцип:«One person – one language» - это означает, что во время занятия педагог не использует родную речь. Ребенок шаг за шагом осваивает язык в различных ситуациях по принципу билингвизма, изучая иностранный язык как свой родной, а не через перевод.

Обучение проходит в игровой форме в творческой среде. Происходит постоянная смена деятельности: дети общаются, поют песенки, танцуют, играют, рисуют и раскрашивают - все это на иностранном языке. А позитивные эмоции только обеспечивают успех в изучении иностранного языка.

Наши педагоги - это опытные специалисты, прошедшие обучение по уникальной методике сети «Полиглотики». Они найдут подход к каждому ребенку, увидят его индивидуальность и станут для ваших детей не только наставниками, но и лучшими друзьями.

Возраст учеников: от 1 года до 12 лет.

Стоимость занятий:

500 руб. - пробное занятие,

4000 руб. - 8 групповых занятий,

4500 руб. - 9 групповых занятий,

800 руб. - индивидуальное занятие.

Продолжительность занятия: групповые от 30 до 55 минут, в зависимости от возраста ребенка; индивидуальные - 55 минут.

Частота занятий – групповые занятия проходят 2 раза в неделю; индивидуальные занятия по договорённости.

Количество человек в группах: до 6 человек.

Расписание работы: ПН-ПТ: 10:00 - 20:00, СБ: с 10:00 - 17:00, ВС — выходной.