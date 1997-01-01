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Английский язык для детей от 10 лет в центре «Ива»
Адреса
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Информация
Описание: данный курс является базовым в изучении школьниками английского языка. При его успешном прохождении ученик приобретает знания английского языка, позволяющие сдать ЕГЭ на достойном уровне. Курс имеет пять уровней: Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate. Каждый уровень рассчитан на 144 академических часа (1 учебный год). Первый уровень (Beginner) предназначен для детей от 10 лет и старше, освоивших Курс английского языка для младших школьников или прошедших тестирование. Основное требование для начинающих обучение на данном курсе – это умение читать по-английски. Уже с уровня Beginner дети начинают изучать грамматику английского языка, постепенно, углубляя знания до продвинутого уровня Upper-Intermediate. За время прохождения всех пяти уровней учащиеся осваивают словарный запас приблизительно в 5000 слов. Программа включает в себя как теоретическое изучение грамматики и лексики, так и широкую коммуникативную направленность через обилие аудио и видео материалов.
Если ребенок не обучался в Образовательном центре ИВА, но обладает какими-либо знаниями в английском языке, сотрудники Центра проводят бесплатное тестирование, и ребенок начинает обучение на подходящем ему уровне. Возрастное деление является условным, так как группа подбирается по уровню исходных знаний обучающихся, вместе могут обучаться дети разного возраста.
Возраст учеников: от 10 до 17 лет.
Стоимость: от 2500 до 3300 руб./мес.
Количество человек в группе: до 12.
Срок обучения на одном уровне курса: 9 мес. (144 ак. Час.).
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