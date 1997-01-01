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Английский язык для детей в школе «Билингва»
Адреса
- +7 (962) 503-33-03
Информация
Описание:
По окончании курса дети освоят алфавит, буквы, звуки; и научатся понимать речь учителя, участвовать в элементарном этикетном диалоге; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; читать вслух отдельные слова и предложения, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию и т.д.
Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.
Курс рассчитан на 3 учебных года.
Продолжительность учебного года: 9 месяцев.
Возраст учеников: от 4 до 7 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия:45 мин.
Количество человек в группе: до 8 чел.
Стоимость занятий: от 2480 Руб./мес.
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