Английский язык для детей в школе «Билингва»

Информация

Описание:

По окончании курса дети освоят алфавит, буквы, звуки; и научатся понимать речь учителя, участвовать в элементарном этикетном диалоге; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; читать вслух отдельные слова и предложения, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию и т.д.

Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.

Курс рассчитан на 3 учебных года.

Продолжительность учебного года: 9 месяцев.

Возраст учеников: от 4 до 7 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия:45 мин.

Количество человек в группе: до 8 чел.

Стоимость занятий: от 2480 Руб./мес.