Английский язык для подростков в "Билингва"

Информация

Описание:

Данный курс подходит и тем, у кого уже есть определённые знания и тем, кто изучает английский язык с нуля. И в первую очередь он направлен на развитие разговорных навыков ученика, чтобы подростки не боялись вступать в диалог и могли продолжить беседу на любую тему. Еще он позволяет углубить грамматические знания, существенно расширить словарный запас и улучшить произношение.

Данный уникальный курс включает в себя подготовку к ОГЭ и ЕГЭ и международным экзаменам по английскому.

Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.

Курс рассчитан на 5 лет.

Возраст учеников: от 10 до 18.

Продолжительность учебного года: 9 мес.

Частота занятий: 2 раза в неделю

Продолжительность занятия: 60 минут.

Количество человек в группах: до 8.

Стоимость занятий: от 3360 руб./мес.