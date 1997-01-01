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Английский язык для подростков в "Билингва"
Адреса
- +7 (962) 503-33-03
Информация
Описание:
Данный курс подходит и тем, у кого уже есть определённые знания и тем, кто изучает английский язык с нуля. И в первую очередь он направлен на развитие разговорных навыков ученика, чтобы подростки не боялись вступать в диалог и могли продолжить беседу на любую тему. Еще он позволяет углубить грамматические знания, существенно расширить словарный запас и улучшить произношение.
Данный уникальный курс включает в себя подготовку к ОГЭ и ЕГЭ и международным экзаменам по английскому.
Кроме групповых занятий можно записаться также и на индивидуальные занятия, при которых обучающийся занимается один на один с педагогом. Таким образом, внимание педагога полностью посвящается одному ученику, и план занятий составляется под него. Соответственно частота и продолжительность занятий обговаривается согласно пожеланиям обучающего.
Курс рассчитан на 5 лет.
Возраст учеников: от 10 до 18.
Продолжительность учебного года: 9 мес.
Частота занятий: 2 раза в неделю
Продолжительность занятия: 60 минут.
Количество человек в группах: до 8.
Стоимость занятий: от 3360 руб./мес.
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