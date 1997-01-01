Английский язык ТС «Ostage»

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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Павловича, 13 , офис 372
- +7 (999) 083-06-81
- +7 (909) 803-53-74
Информация
Возраст учеников: от 4 до 18 лет.
Стоимость занятий: 1000-1200 руб./час
Продолжительность занятия: от 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группах: индивидуальные занятия, группы от 2 до 6.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
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Корейский язык (общий курс) в «Билингва»От 10 до 18 лет От 3360 руб Частная
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Комплексные развивающие занятия в ДК "Я сам"От 3 до 5 лет От 2000 до 3500 руб Частная
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Английский язык в центре развития "Grouth Club"От 7 до 14 лет От 375 до 500 руб Частная
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"Маленький англичанин" в ЦВР "Планета взросления"От 5 до 13 лет От 200 руб Государственная
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Английский язык в ДМШ №4От 5 до 18 лет От 1400 до 2400 руб Государственная
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Китайский язык для детей от 12 лет в центре «Ива»От 12 до 18 лет От 3800 до 3800 руб Частная
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Английский язык для детей от 10 лет в центре «Ива»От 10 до 17 лет От 2500 до 3300 руб Частная
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Английский язык в школе "Радость"От 4 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»От 7 до 10 лет От 2500 до 3300 руб Частная
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Английский язык в ДЮЦ "Техноспектр"От 8 до 18 лет От 2500 до 2500 руб Государственная
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