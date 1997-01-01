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Английский язык в ЦДТ "Народные ремесла"
Цена: 2000 - 2000
Возраст: 5 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация
Описание:
Развитие речевых навыков. Развитие лексического запаса, расширение кругозора, получение лингвострановедческой информации, развитие интереса к изучению
иностранного языка
Возраст: с 5 лет.
Количество человек в группе : 15
Стоимость: 2000 рублей в месяц.
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