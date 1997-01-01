Английский язык в центре "Бэйбл"

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 51
- +7 (914) 544-04-47
- +7 (4212) 770-447
Информация
Описание: занятия по английскому языку для детей. Дети расширят словарный запас, освоят особенности произношения, сформируют и разовьют навыки общения на английском языке, преодолеют языковой барьер, разовьются комплексно (мышление, восприятие, память, воображение, внимание).
Возраст учеников: от 3 до 9 лет.
Стоимость занятий: 3000 руб. - абонемент на месяц, 500 руб. - пробно, разовое посещение - 600 руб.
Продолжительность занятия: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 8.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание работы: СР — 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00), СБ - 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00.
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