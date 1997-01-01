Английский язык в центре "Бэйбл"

Информация

Описание: занятия по английскому языку для детей. Дети расширят словарный запас, освоят особенности произношения, сформируют и разовьют навыки общения на английском языке, преодолеют языковой барьер, разовьются комплексно (мышление, восприятие, память, воображение, внимание).

Возраст учеников: от 3 до 9 лет.

Стоимость занятий: 3000 руб. - абонемент на месяц, 500 руб. - пробно, разовое посещение - 600 руб.

Продолжительность занятия: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 8.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание работы: СР — 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00), СБ - 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00.