Английский язык в центре «Колибри»

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Описание: курсы-занятия английского языка проходят 2 раза в неделю по 30-40 минут. Учитывая особенности концентрации внимания у дошколят, занятие строится таким образом, что смена видов деятельности происходит каждые 5-7 минут; поэтому, несмотря на насыщенный материал, дети не устают. Каждое занятие отвечает конкретной теме, которая изучается на протяжении 5-7 уроков. На уроках малыши выполняют различные задания, которые не только помогают им осваивать новый язык, но и развивают умение выражать свои мысли и эмоции. В программе огромное внимание уделяется заданиям по развитию навыков речи. На таких курсах ребенок обогащает свой лексический запас, учится восприятию английской речи на слух.

Возраст учеников: от 5 до 10 лет.

Продолжительность занятия: 30-40 мин.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Форма одежды: повседневная.