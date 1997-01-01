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Английский язык в центре "Апельсин"
Цена: Цена не указана
Возраст: 0 - 7 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, пер. Дежнёва, 1
- +7 (4212) 450-143
Хабаровск, Центральный, ул. Панькова, 29Б
Информация
Каждый ребенок уникален и не повторим. Мы поможем вам расскрыть и развить способности дарования вашего ребенка, вырастить свободного, целеустремленного, уверенного в себе человека, научить вашего малыша думать, творить и созидать, творчески подходить к самым тяжелым и скучным заданиям.
Работа детского центра "Апельсин" направлена на индивидуальный подход в развитии каждого ребенка.
Ребенок - это целый мир под названием "Я", в ктотором много интересного и не известного.
Мы предлагаем:
- занятия для детей от шести месяцев до семи лет;
- развивающие занятия, методики раннего развития, комплексную подготовку к школе;
- песочную терапия, английский язык, психолога, логопеда;
- веселые праздники и дни рождения, утренники;
В педагогическом процессе участвуют все: и дети, и родители, и педагоги.
Только сообща можно добиться высоких результатов.
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