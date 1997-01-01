 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»

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Описание: Обучение на курсе «Английский язык для младших школьников» подразделяется на три уровня. Если ребенок успешно проходит данный курс, у него формируется прочный фундамент и положительная мотивация для дальнейшего глубокого изучения английского языка.

Первый уровень рассчитан на первоклассников. Преподается по учебнику издательств Oxford, Express Publishing. Комплект пособия состоит из красочного учебника, и рабочей тетради с интересными заданиями. Также на уроках учитель использует аудио материал с забавными детскими песнями и стихами, мультипликационный фильм, красочные плакаты и флэш-карточки. Целью данного курса является постановка правильного произношения; освоение лексики по темам: цвета, цифры, животные, геометрические фигуры, дом, части тела, транспорт; знакомство с английским алфавитом.

Второй уровень рассчитан на детей старше 7 лет, начинающих изучать английский язык или окончивших первый уровень. Основное требование к обучающимся – это умение читать и писать по-русски. Обучение на данном курсе ведется по учебникам издательства Oxford. Комплект пособия состоит из вводного учебника, основного учебника и тетради с упражнениями. Пособие издано в очень красочном виде, насыщено интересными историями об английских детях и комиксами. На занятиях учитель также широко использует аудио и видео материалы.

Целью данного курса является научить ребенка читать по-английски, расширить словарный запас по темам: части тела, семья, одежда, еда и др. Познакомить с такими грамматическими темами как: личные и притяжательные местоимения, притяжательный залог, множественное число существительных, модальные глаголы, простое настоящее и настоящее длительное время. Хотя на данном этапе мы не делаем акцент на глубоком изучении теории грамматики. Данная методика основана на многократном повторении и восприятии на слух. Также дети начинают вести свои словарики, большое значение уделяется спелингу (правильному написанию слов).

Третий уровень является логическим продолжением второго. На данном этапе обучения дети значительно расширяют свой словарный запас по темам: даты, досуг, описание людей, погода, страны и др., знакомятся с грамматическими темами как: простое настоящее и прошедшее время, настоящее продолженное время, будущее время, составление вопросительного предложения и др. Но, не смотря на это, преподаватель, по-прежнему, использует массу занимательных историй, песен, стихов, комиксов, делая процесс обучения веселым и непринужденным.

Возраст учеников: от 7 до 10 лет.

Стоимость: от 2500 до 3300 руб./мес.

Количество человек в группе: до 12.

Срок обучения на одном уровне курса: 9 мес. (144 ак. час.).