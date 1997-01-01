Английский язык в центре развития "Grouth Club"

Информация

Описание: тренируем грамматику, правила чтения, чтение по транскрипции, учим лексику по разным актуальным для детей темам, тренируем диалоги, аудирование, развиваем языковую память. Все занятия наполнены интересными заданиями по оксфордским программам, сочетающимися с разными программами детей. Дети смотрят качественные мультфильмы и видео на английском языке, играют в разные языковые игры. Это помогает нашим ученикам повысить оценки по английскому языку в школе как текущие, так и за четверть. Наши ученики справляются со всеми трудностями английского языка по разным школьным программам.

Возраст учеников: от 7 до 14 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 60 минут.

Количество человек в группах: 6-8.

Стоимость занятий:

375 руб./занятие в группе.

500 руб./индивидуальное занятие.

Расписание занятий:

группа 2 пн – пт 16:00 – 17:00

группа 3 вт – чт 16:00 – 17:00,

группа 1 вт – чт 17:00-18:00

расписание индивидуальных занятий — по договоренности.

Форма одежды: школьная, сменная обувь.