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        Английский язык в центре развития "Grouth Club"

        Английский язык в центре развития "Grouth Club"

        Количество преподавателей: 1
        Тел: +7 (924) 118-15-43
        Иностранные языки
        Рейтинг: 7.9
        Цена: 375 - 500
        Возраст: 7 - 14 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Индустриальный, ул. Фурманова, 2
        Информация

        Описание: тренируем грамматику, правила чтения, чтение по транскрипции, учим лексику по разным актуальным для детей темам, тренируем диалоги, аудирование, развиваем языковую память. Все занятия наполнены интересными заданиями по оксфордским программам, сочетающимися с разными программами детей. Дети смотрят качественные мультфильмы и видео на английском языке, играют в разные языковые игры. Это помогает нашим ученикам повысить оценки по английскому языку в школе как текущие, так и за четверть. Наши ученики справляются со всеми трудностями английского языка по разным школьным программам.

        Возраст учеников: от 7 до 14 лет.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Продолжительность занятия: 60 минут.

        Количество человек в группах: 6-8.

        Стоимость занятий:

        • 375 руб./занятие в группе.

        • 500 руб./индивидуальное занятие.

        Расписание занятий:

        • группа 2 пн – пт 16:00 – 17:00

        • группа 3 вт – чт 16:00 – 17:00,

        • группа 1 вт – чт 17:00-18:00

        • расписание индивидуальных занятий — по договоренности.

        Форма одежды: школьная, сменная обувь.

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