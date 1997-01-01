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Английский язык в центре развития "Grouth Club"
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Описание: тренируем грамматику, правила чтения, чтение по транскрипции, учим лексику по разным актуальным для детей темам, тренируем диалоги, аудирование, развиваем языковую память. Все занятия наполнены интересными заданиями по оксфордским программам, сочетающимися с разными программами детей. Дети смотрят качественные мультфильмы и видео на английском языке, играют в разные языковые игры. Это помогает нашим ученикам повысить оценки по английскому языку в школе как текущие, так и за четверть. Наши ученики справляются со всеми трудностями английского языка по разным школьным программам.
Возраст учеников: от 7 до 14 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 60 минут.
Количество человек в группах: 6-8.
Стоимость занятий:
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375 руб./занятие в группе.
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500 руб./индивидуальное занятие.
Расписание занятий:
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группа 2 пн – пт 16:00 – 17:00
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группа 3 вт – чт 16:00 – 17:00,
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группа 1 вт – чт 17:00-18:00
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расписание индивидуальных занятий — по договоренности.
Форма одежды: школьная, сменная обувь.
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