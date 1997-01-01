Английский язык в ЦЭВД "Отрада"

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Описание:

Программа предназначена для детей младшего школьного возраста, начинающих изучать английский язык в начальной школе. Использование курса решает проблему преемственности в обучении английскому языку. Так как более эффективное использование выраженных способностей учащихся младшего школьного возраста к овладению иностранным языком и к речевому развитию в целом способствует перераспределению учебного материала и позволяет разгрузить школьников в среднем звене.

Форма проведения занятий: индивидуальные (7-11 лет) и групповые (5-7 лет).

Возраст: 5-11 лет.

Количество человек в группе : 10.

Основа: занятия проводятся как на бюджетной, так и на платной основе.