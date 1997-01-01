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Английский язык в ЦЭВД "Отрада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 11 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация
Описание:
Программа предназначена для детей младшего школьного возраста, начинающих изучать английский язык в начальной школе. Использование курса решает проблему преемственности в обучении английскому языку. Так как более эффективное использование выраженных способностей учащихся младшего школьного возраста к овладению иностранным языком и к речевому развитию в целом способствует перераспределению учебного материала и позволяет разгрузить школьников в среднем звене.
Форма проведения занятий: индивидуальные (7-11 лет) и групповые (5-7 лет).
Возраст: 5-11 лет.
Количество человек в группе : 10.
Основа: занятия проводятся как на бюджетной, так и на платной основе.
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