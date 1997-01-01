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Английский язык в детском клубе "Я сам"
Адреса
- +7 (4212) 628-805
- +7 (4212) 938-805
Информация
Описание
По мнению педагогов-исследователей, самый продуктивный период для обучения английскому – от 3 до 6 лет. В дошкольном возрасте дети очень любопытны, они тянутся к новым знаниям, активно познают мир – эти факторы положительно сказываются на прогрессе обучения.
Обучение не случайно проходит в группе. Ведь общаясь со сверстниками, ребенок лучше усвоит материал, стараясь не только успевать за преподавателем, но и ориентироваться на успехи других детей. Этот вид обучения способствует развитию коммуникационных навыков и препятствует развитию скованности в использовании иностранного языка. Дети уже с 5 лет учатся развивать диалог, работая в парах. Небольшая численность детей в группе позволяет преподавателю уделить внимание каждому ученику.
Занятия построены в игровой форме, них включаются ролевые игры, игры с карточками, игры с мячом, различные вариации с игрушками, подвижные и фольклорные игры, обучающее видео.
Для детей младшего школьного возраста (начальная школа, от 7 до 10 лет) обучение проводится в мини-группах, проводится устранение пробелов по школьной программе и дальнейшее изучение языка.
Группы формируются в зависимости от возраста и уровня подготовленности детей.
Возраст: от 3 до 10 лет
Стоимость: 1400 руб./месяц (за 4 занятия при графике 1 р/нед); 2400 руб./месяц (за 8 занятий при графике 2 р/нед)
Продолжительность занятия: 50 минут
Частота занятий: 1 или 2 раза в неделю
Количество человек в группах: до 8 человек
Дополнительные расходы: нет
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