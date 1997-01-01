Английский язык в ДМШ №4

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Для успешной дальнейшей жизни сегодняшних школьников знание и совершенствование английского языка крайне важно. Под знанием понимается дальнейшее совершенствование компонентов коммуникативной компетенции учащихся, формирование профильных и профессионально ориентированных языковых знаний на последующих этапах образования. Обучение языку лучше начинать в раннем возрасте.

Обучение английскому языку в ДМШ №4 осуществляется в трех группах:

1) "Мой весёлый друг - английский"

группа 8-10 человек

возраст: 5-7 лет и 8-10 лет

2) "Дружеские встречи с английским"

группа 8-10 человек

возраст: 11-14 лет

3) "Путешествие в английский язык"

группа 8-10 человек

возраст: 15-18 лет

Срок освоения программы: 1 год.

Стоимость:

групповая форма - 1400 рублей в месяц;

индивидуальная форма - 2400 рублей в месяц.

Сегодня каждый человек мечтает свободно говорить на каком-либо иностранном языке, это всегда было и остается одним из обязательных признаков образованного человека. Чем раньше вы начинаете изучать иностранный язык, тем легче будет процесс обучения и выше результат. Посещение секций иностранных языков помогает погрузиться во все детали грамматики, расширить свой кругозор, развить обширный запас слов и лучше понять культуру страны изучаемого языка.

С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изучению иностранного языка в Хабаровске.