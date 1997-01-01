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        Английский язык в ДМШ №4

        Английский язык в ДМШ №4

        Иностранные языки
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 1400 - 2400
        Возраст: 5 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
        • +7 (4212) 483-542
        Информация

        Для успешной дальнейшей жизни сегодняшних школьников знание и совершенствование английского языка крайне важно. Под знанием понимается дальнейшее совершенствование компонентов коммуникативной компетенции учащихся, формирование профильных и профессионально ориентированных языковых знаний на последующих этапах образования. Обучение языку лучше начинать в раннем возрасте.

        Обучение английскому языку в ДМШ №4 осуществляется в трех группах:

        1) "Мой весёлый друг - английский"

        • группа 8-10 человек
        • возраст: 5-7 лет и 8-10 лет

        2) "Дружеские встречи с английским"

        • группа 8-10 человек
        • возраст: 11-14 лет

        3) "Путешествие в английский язык"

        • группа 8-10 человек
        • возраст: 15-18 лет

        Срок освоения программы: 1 год.

        Стоимость:

        • групповая форма - 1400 рублей в месяц;
        • индивидуальная форма - 2400 рублей в месяц.                                                                                                              

        Сегодня каждый человек мечтает свободно говорить на каком-либо иностранном языке, это всегда было и остается одним из обязательных признаков образованного человека.  Чем  раньше вы начинаете изучать иностранный язык, тем легче будет процесс обучения и выше результат. Посещение секций иностранных языков помогает погрузиться во все детали грамматики, расширить свой кругозор, развить обширный запас слов и лучше понять культуру страны изучаемого языка.                              

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изучению иностранного языка в Хабаровске.

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