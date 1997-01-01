Английский язык в ДМШ №4

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Информация
Для успешной дальнейшей жизни сегодняшних школьников знание и совершенствование английского языка крайне важно. Под знанием понимается дальнейшее совершенствование компонентов коммуникативной компетенции учащихся, формирование профильных и профессионально ориентированных языковых знаний на последующих этапах образования. Обучение языку лучше начинать в раннем возрасте.
Обучение английскому языку в ДМШ №4 осуществляется в трех группах:
1) "Мой весёлый друг - английский"
- группа 8-10 человек
- возраст: 5-7 лет и 8-10 лет
2) "Дружеские встречи с английским"
- группа 8-10 человек
- возраст: 11-14 лет
3) "Путешествие в английский язык"
- группа 8-10 человек
- возраст: 15-18 лет
Срок освоения программы: 1 год.
Стоимость:
- групповая форма - 1400 рублей в месяц;
- индивидуальная форма - 2400 рублей в месяц.
Сегодня каждый человек мечтает свободно говорить на каком-либо иностранном языке, это всегда было и остается одним из обязательных признаков образованного человека. Чем раньше вы начинаете изучать иностранный язык, тем легче будет процесс обучения и выше результат. Посещение секций иностранных языков помогает погрузиться во все детали грамматики, расширить свой кругозор, развить обширный запас слов и лучше понять культуру страны изучаемого языка.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изучению иностранного языка в Хабаровске.
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Английский язык в школе "Радость"От 4 до 18 лет От 2000 руб Частная
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Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»От 7 до 10 лет От 2500 до 3300 руб Частная
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Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
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Детские курсы английскогоОт 8 до 12 лет Частная
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Английский язык в центре «Полиглотики»От 1 до 12 лет От 500 до 4500 руб Частная
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Английский язык в центре "Бэйбл"От 3 до 9 лет От 300 до 3000 руб Частная
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Английский язык в центре развития "Grouth Club"От 7 до 14 лет От 375 до 500 руб Частная
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Китайский язык в школе "Freedom"От 4 до 18 лет От 5000 руб Частная
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Японский язык в центре "Ива"От 12 до 18 лет От 4000 до 4000 руб Частная
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Английский язык в ДЮЦ "Техноспектр"От 8 до 18 лет От 2500 до 2500 руб Государственная
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