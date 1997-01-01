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Английский язык в ДСЦ «ЮниCLUB»
Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Гамарника, 64
- +7 (4212) 707-020
- +7 (4212) 918-918
Информация
Описание: посещая занятия ребенок:
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получит большой словарный запас
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научится слышать и понимать английскую речь, выражать свои мысли
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узнает много нового об английской культуре
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научится читать стихи, слушать и понимать песни!
Занятия ведёт опытный преподаватель английского и французского языка, имеющий большой опыт работы с детьми.
Возраст учеников: от 4 до 6 лет.
Продолжительность занятия: 1 час.
Количество человек в группах: 5-7.
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