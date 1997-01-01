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        Английский язык в ДЮЦ "Техноспектр"

        Английский язык в ДЮЦ "Техноспектр"

        Количество преподавателей: 1
        Иностранные языки
        Рейтинг: 7.8
        Цена: 2500 - 2500
        Возраст: 8 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
        • +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
        • +7 (4212) 585-297 , методический отдел
        • +7 (924) 202-80-14 , педагог
        • +7 (914) 372-44-04 , педагог
        Информация

        Описание: 

        Цель обучения – создать условия для формирования у учащихся навыков свободного общения на среднем уровне и навыков прикладного использования английского языка.

        Уровни и направленность реализуемых программ:

        • 8-11 лет: курс Brilliant (издательство Macmillan, Oxford) (разработанный для младших школьников).
        • 12-15 лет: курс Inspiration (разработанный для учащихся средних и старших классов).
        • 16 лет-Взрослые: курс Inside Out (предназначенный для туристов, выезжающих за рубеж).

        Особенности данных учебников:

        1. Соответствие требованиям государственного стандарта общего образования по английскому языку.
        2. Интегрированный подход к обучению языковым навыкам и речевым умениям.
        3. Знакомство учащихся с реалиями и бытом англоговорящих стран.
        4. Интересные языковые игры и проектные работы.

        Для поступления в группу необходимо пройти тестирование для определения уровня знаний; а родителям (либо законным представителям ребенка) заполнить заявление и подписать договор о предоставляемых услугах. 

        Возраст учеников: от 8 до 18 лет.

        Продолжительность занятий: 

        • 8 – 11 лет – 60 мин, 
        • c 12 лет – взрослые - 80 минут

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Количество человек в группах: до 5 человек.

        Стоимость занятий: 2500 руб./месяц.

         

        С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изучению иностранного языка в Хабаровске.

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