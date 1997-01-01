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Английский язык в ДЮЦ "Техноспектр"
Цена: 2500 - 2500
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ломоносова, 2
- +7 (4212) 585-296 , директор/секретарь (факс)
- +7 (4212) 585-297 , методический отдел
- +7 (924) 202-80-14 , педагог
- +7 (914) 372-44-04 , педагог
Информация
Описание:
Цель обучения – создать условия для формирования у учащихся навыков свободного общения на среднем уровне и навыков прикладного использования английского языка.
Уровни и направленность реализуемых программ:
- 8-11 лет: курс Brilliant (издательство Macmillan, Oxford) (разработанный для младших школьников).
- 12-15 лет: курс Inspiration (разработанный для учащихся средних и старших классов).
- 16 лет-Взрослые: курс Inside Out (предназначенный для туристов, выезжающих за рубеж).
Особенности данных учебников:
- Соответствие требованиям государственного стандарта общего образования по английскому языку.
- Интегрированный подход к обучению языковым навыкам и речевым умениям.
- Знакомство учащихся с реалиями и бытом англоговорящих стран.
- Интересные языковые игры и проектные работы.
Для поступления в группу необходимо пройти тестирование для определения уровня знаний; а родителям (либо законным представителям ребенка) заполнить заявление и подписать договор о предоставляемых услугах.
Возраст учеников: от 8 до 18 лет.
Продолжительность занятий:
- 8 – 11 лет – 60 мин,
- c 12 лет – взрослые - 80 минут
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 5 человек.
Стоимость занятий: 2500 руб./месяц.
С помощью нашего раздела Вы найдете подходящую секцию по изучению иностранного языка в Хабаровске.
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