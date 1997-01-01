Английский язык в ДЮЦ "Техноспектр"

Информация

Описание:

Цель обучения – создать условия для формирования у учащихся навыков свободного общения на среднем уровне и навыков прикладного использования английского языка.

Уровни и направленность реализуемых программ:

8-11 лет: курс Brilliant (издательство Macmillan, Oxford) (разработанный для младших школьников).

12-15 лет: курс Inspiration (разработанный для учащихся средних и старших классов).

16 лет-Взрослые: курс Inside Out (предназначенный для туристов, выезжающих за рубеж).

Особенности данных учебников:

Соответствие требованиям государственного стандарта общего образования по английскому языку. Интегрированный подход к обучению языковым навыкам и речевым умениям. Знакомство учащихся с реалиями и бытом англоговорящих стран. Интересные языковые игры и проектные работы.

Для поступления в группу необходимо пройти тестирование для определения уровня знаний; а родителям (либо законным представителям ребенка) заполнить заявление и подписать договор о предоставляемых услугах.

Возраст учеников: от 8 до 18 лет.

Продолжительность занятий:

8 – 11 лет – 60 мин,

c 12 лет – взрослые - 80 минут

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 5 человек.

Стоимость занятий: 2500 руб./месяц.

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