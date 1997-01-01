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Английский язык в клубе «Грамотейка»
Адреса
- +7 (914) 159-11-50
- +7 (4212) 241-150
Информация
Описание: обучение языку происходит в процессе веселых игр. Это может быть что угодно – отгадывание картинок, танцы под детские песенки, рисование – главное, занятие сопровождается английской речью, дети слушают преподавателя и сами комментируют свои действия, запоминая новые слова и способы построения предложений. Полезными оказываются яркие методические пособия и видеоматериалы – ведь дети любят забавные картинки и мультфильмы. Изучение английского языка проходит в игровой форме, в процессе которой дети учат простые слова, цвета, счет, песенки.
Обычно урок посвящен одной теме (цвета, животные, цифры, семья) с акцентом на какой-либо грамматической конструкции – отрицание, вопрос, утверждение. На этом основании подбираются игры, песни и стихи, которые преподаватель комбинирует в ходе занятия.
Помимо навыков общения, изучение английского дает детям чувство уверенности, развивает самостоятельность и творческие способности, критическое мышление и способность ставить цели и достигать их.
По ходу курса ребенок учится рассказывать о себе, о семье и животных в коротких предложениях. На уроках развивается мышление, представление, внимание, память, расширяется словарный запас.
Возраст учеников: от 4 до 7 лет.
Стоимость занятий: 600 руб./1 занятие, 2600 руб./абонемент на 8 занятий.
Количество человек в группах: до 8 детей.
Продолжительность занятия: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Форма одежды: свободная.
Режим работы: ПН-ПТ 09:00-20:00; СБ-ВС 09:00-15:00
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