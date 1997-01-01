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Английский язык в МЦ «Арлекин»
Адреса
- +7 (4212) 766-066
Информация
Описание:
Изучение иностранного языка в нашей школе представляет увлекательный процесс для любого ребенка, который включает игры, конкурсы, мастер-классы, чтение, грамматика на английском языке. Любой ребенок с превеликим удовольствием занимается английским, так как преподаватели используют в своих приемах только простые и прогрессивные методики обучения.
- 1 ступень. Базовый уровень, 3-4 года.
- 2 ступень. Базовый уровень, 5-7 лет.
- 3 ступень. Продвинутый уровень, 5-7 лет.
На наших занятиях дети легко учат иностранные слова и начинают с легкостью говорить на английском во время игровых упражнений. Урок построен таким образом, что за 50 минут детки успевают и поговорить, и почитать, и поиграть друг другом, абсолютно не замечая, что в процессе развлечений учатся.
Программа построена с участием воздействия на все каналы восприятия: зрительного (картинки, рисунки, постеры, наклейки, мультфильмы и обучающее видео и др.), слухового (песни, сказки, скороговорки, стихи, считалки, задания на слух, говорение, «Послушай и повтори» и др.), кинестетическую (изготовление поделок, спортивная минутка, танцы, подвижные игры и др.).
Возраст учеников: 3-7 лет.
Стоимость занятий: 2900 в месяц.
Продолжительность занятия: 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 10.
Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.
Форма одежды: свободная.
Дополнительные расходы: нет.
Расписание занятий:
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3-4 года: СР 16:50 и СБ 15:00
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4-5 лет: СР 17:30 и СБ 13:00
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6-7 лет: СР 18:10 и СБ 14:10
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