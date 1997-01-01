Английский язык в МЦ «Арлекин»

Информация

Описание:

Изучение иностранного языка в нашей школе представляет увлекательный процесс для любого ребенка, который включает игры, конкурсы, мастер-классы, чтение, грамматика на английском языке. Любой ребенок с превеликим удовольствием занимается английским, так как преподаватели используют в своих приемах только простые и прогрессивные методики обучения.

1 ступень. Базовый уровень, 3-4 года.

2 ступень. Базовый уровень, 5-7 лет.

3 ступень. Продвинутый уровень, 5-7 лет.

На наших занятиях дети легко учат иностранные слова и начинают с легкостью говорить на английском во время игровых упражнений. Урок построен таким образом, что за 50 минут детки успевают и поговорить, и почитать, и поиграть друг другом, абсолютно не замечая, что в процессе развлечений учатся.

Программа построена с участием воздействия на все каналы восприятия: зрительного (картинки, рисунки, постеры, наклейки, мультфильмы и обучающее видео и др.), слухового (песни, сказки, скороговорки, стихи, считалки, задания на слух, говорение, «Послушай и повтори» и др.), кинестетическую (изготовление поделок, спортивная минутка, танцы, подвижные игры и др.).

Возраст учеников: 3-7 лет.

Стоимость занятий: 2900 в месяц.

Продолжительность занятия: 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 10.

Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.

Форма одежды: свободная.

Дополнительные расходы: нет.

Расписание занятий: