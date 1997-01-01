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        Английский язык в МЦ «Арлекин»

        Английский язык в МЦ «Арлекин»

        Количество преподавателей: 1
        Иностранные языки
        Рейтинг: 7.7
        Цена: От 2900
        Возраст: 3 - 7 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 2Б
        • +7 (4212) 766-066
        Информация

        Описание:

        Изучение иностранного языка в нашей школе представляет увлекательный процесс для любого ребенка, который включает игры, конкурсы, мастер-классы, чтение, грамматика на английском языке. Любой ребенок с превеликим удовольствием занимается английским, так как преподаватели используют в своих приемах только простые и прогрессивные методики обучения.

        • 1 ступень. Базовый уровень, 3-4 года.
        • 2 ступень. Базовый уровень, 5-7 лет.
        • 3 ступень. Продвинутый уровень, 5-7 лет.

        На наших занятиях дети легко учат иностранные слова и начинают с легкостью говорить на английском во время игровых упражнений. Урок построен таким образом, что за 50 минут детки успевают и поговорить, и почитать, и поиграть друг другом, абсолютно не замечая, что в процессе развлечений учатся.

        Программа построена с участием воздействия на все каналы восприятия: зрительного (картинки, рисунки, постеры, наклейки, мультфильмы и обучающее видео и др.), слухового (песни, сказки, скороговорки, стихи, считалки, задания на слух, говорение, «Послушай и повтори» и др.), кинестетическую (изготовление поделок, спортивная минутка, танцы, подвижные игры и др.).

        Возраст учеников: 3-7 лет.

        Стоимость занятий: 2900 в месяц.

        Продолжительность занятия: 30 минут.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Количество человек в группах: до 10.

        Наличии диплома: по окончании курса выдается диплом.

        Форма одежды: свободная.

        Дополнительные расходы: нет.

        Расписание занятий:

        • 3-4 года: СР 16:50 и СБ 15:00

        • 4-5 лет: СР 17:30 и СБ 13:00

        • 6-7 лет: СР 18:10 и СБ 14:10

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