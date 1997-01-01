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Английский язык в РЦ "Детская академия"
Цена: 1200 - 1500
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Гамарника, 37
- +7 (4212) 626-655
Хабаровск, Кировский, ул. Шеронова, 137
- +7 (924) 305-17-39
Информация
Описание
Развивающий центр «Детская академия» приглашает малышей на занятия английским для детей. Наукой доказано, что изучение иностранного языка в раннем возрасте наиболее эффективно. Это тренирует память малыша, развивает его мышление и кругозор.
Уроки английского языка для детей проходят в лёгкой, непринуждённой атмосфере, в которой новые знания усваиваются быстро и легко. Опытные педагоги пробуждают у ребят живой интерес к изучению нового предмета.
Возраст: от 3 до 6 лет
Стоимость: от 1200 до 1500 руб. в месяц
Продолжительность занятия: 30-40 минут
Частота занятий: 1 раз в неделю
Форма одежды: повседневная одежда
Дополнительные расходы: нет
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