Английский язык в РЦ "Детская академия"

Информация

Описание

Развивающий центр «Детская академия» приглашает малышей на занятия английским для детей. Наукой доказано, что изучение иностранного языка в раннем возрасте наиболее эффективно. Это тренирует память малыша, развивает его мышление и кругозор.

Уроки английского языка для детей проходят в лёгкой, непринуждённой атмосфере, в которой новые знания усваиваются быстро и легко. Опытные педагоги пробуждают у ребят живой интерес к изучению нового предмета.

Возраст: от 3 до 6 лет

Стоимость: от 1200 до 1500 руб. в месяц

Продолжительность занятия: 30-40 минут

Частота занятий: 1 раз в неделю

Форма одежды: повседневная одежда

Дополнительные расходы: нет